社論》由公投案看民進黨何以全面潰敗？

執政的民進黨遭逢建黨以來重大的挫敗，當初在民進黨全面崩盤時，挺身而出將全黨由谷底救起，並締造完全執政顛峰的蔡英文總統，如今民進黨就在其領導之下，再度遭到空前挫敗局面。若是將民進黨當前的失敗完全歸責於蔡英文的執政無方，不免失之偏頗，但中央執政到底出了什麼問題，以致支持者離心離德，選舉全面潰敗，則領導人確實必須一肩擔起，勇於檢討認錯。

任何政黨或政治人物不可能永遠站在權力頂峰，也不會永遠陷在低谷，但嚴肅面對、解讀敗選之中選民所傳遞的民怨意涵，才能對症下藥，找到翻轉逆勢，再度奮起的藥方。由此著手，對於不記述投票原因的選舉成敗，只能主觀揣測民眾的憤懣何在，但是一起投票的十件公投案之結果，卻可以客觀看出主流民意所在。令人驚奇的是，這十件公投案中大幅超越同意門檻以及遭到否決的提案，恰恰都與小英政府重要的執政理念與政策背離。換言之，公投案所展現的乃是對小英諸多改革的不信任投票；而這些改革正是小英執政以來一直陷入泥淖，而舉步維艱的重要關鍵。漠視這些存在的民意高牆，甚至與之對撞，任何改革都不可能得到多數人的支持，當然也就不可能順利推動。

七項過關的公投案，標舉著反空污、反深澳電廠、反核食、以核養綠，以及反同三案，有五案同意票逾七百萬，其他二案亦有五、六百萬之譜，不僅大幅躍過四九三萬的有效同意門檻，且六案之同意票甚至超過國民黨縣市長總得票數，因此可以解讀為這些議題大獲人心，不分藍綠，乃致對於陷在進步迷思中的改革大業，形成嚴重的打擊。事實上，推動改革，清理威權的歷史包袱是小英獲得多數民眾支持，取得完全執政的關鍵因素。但小英執政後，在推動改革的過程中，或欠缺雷霆萬鈞，不畏艱難的決心與魄力，卻一味尋求妥協，致使改革延宕未決，曠日廢時，最後大打折扣，全然走味，因此同時得罪了支持改革與反改革的陣營，基本盤嚴重位移，政治地基自然崩坍。另外，則在標榜進步思維的文青治國模式下，很多尚未取得社會多數共識的議題，被倉促推到議事日程上，因而點燃社會對立矛盾的觸媒，把自己推向多數民眾的對立面。尤有甚者，在面對強大壓力下，又往往選擇退縮，因此連所欲爭取的進步團體社運圈也都失望離開，以致陷入四面楚歌，孤軍奮戰的困境。

非核家園是小英政府最重大的政策與價值理念，也得到社會多數的支持，其之落實本無懸念，但如今與其站在對立面的三項公投案，諸如，名為「以核養綠」公投案，實則讓核電借屍還魂，以及反空污、反深澳等名為反對燃煤電廠，卻是變相鼓勵延長核能發電等案，皆獲超高票數通過，不僅直接挑戰非核電政策的價值，更凸顯民眾與企業普遍對於小英政府在非核家園的進程中缺乏具體有效配套措施，是否會發生缺電的疑慮，普遍缺乏信心。另外，公投中強大反同力量的展現，同樣可視為進步迷思的重大挫敗。近年同志平權意識高漲，是否享有合法之婚姻關係，備受關切；然而同性婚姻與平權議題的推動，在任何國家皆為漫長的說服過程，因此在多數民眾得到共識之前，執政者若是直接擔起推動相關政策與立法工作，自然就必須承擔強大的反彈力道，於執政之路是否有利，身為領導人應該理性思慮，如何既不失理念的堅持，更不致在擁抱進步價值時招致更多的反對與敵人。

公投是直接民主的展現，或許帶有些許民粹成分，但主流民意藉之透顯，雖不中亦不遠。當前執政黨的大敗，被歸咎為中央執政不力，由公投案的結果確實可以得到大體印證。其實，小英政府的多數改革理念具有普世價值，但欠缺圓融務實的施行步驟與方法，卻造成支持者無法滿意，而反對者則充滿怨懟。因此，小英在敗選後仍然宣示繼續做對的事，勇氣可嘉，但吾人必須善盡提醒，其實把事情做對，也就是要有完整的配套措施與務實的施行方法，更是改革成功，爭取民心的關鍵。這是民進黨政府應該由此次大敗中得到的教訓。