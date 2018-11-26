自由廣場》把大學生納入選務工作

◎ 張豐麟

選前部分媒體報導軍公教人員因為年金福利遭砍，導致參與選務工作的意願不高，所以在選前一個月的選務人力缺口高達近萬人，這樣的新聞無疑更加深了社會大眾與公務人員間的心結。

投票當天，很多排隊民眾對於選務工作人員態度並不友善，但是大家也只能把眼淚往肚子裡吞，撐到凌晨二、三點完成所有工作後拖著疲憊與受傷的心回家。

按照目前「公職人員選舉罷免法」規定，投開票所的選務人員須半數以上為現任公教人員，雖然在選前發現人力短絀，內政部及中選會已向行政院提出公職人員選罷法修正草案，改為「須三分之一以上為現任公教人員」，希望降低公教人員擔任選務人員的比例，至於是否真如媒體推波助瀾宣揚的那樣，現職公教人員因為福利縮水導致參與意願低落呢？

非也，擔任選務工作的公教人員中教師占了非常大宗，不僅超過半數的投開票所位於學校內，縣市政府也強力要求校方薦送或是分配教師人力協助選務工作，主要是因考量教職人員多已接受過訓練。但是，大家所忽略的是緊接在這次選舉日期後的第一或是第二週，就是各級學校的期中考或是要舉辦學校的校慶或是運動會，許多教職同仁當然以帶好每個孩子為第一優先，即便有公假去參加選務工作訓練，但是期中考在即，誰敢請假調課呢？

鑒於公投的風潮已起，未來對於選務工作人員的需求沒有最高只會更高，故在此呼籲目前仍在行政院審查階段的「公職人員選舉罷免法」修法內容，不要遺忘了在學的大學生以及碩士生，因為大學三年級以上滿二十歲已具備公民身分者。這批年輕世代已在太陽花及其他社會運動中多次展現了對於民主政治與公民參與的熱忱，學校課堂上在黑板與課本教授再多的公民與道德理論，都比不上實際參與神聖的選務工作經驗，加上學生畢業前須達到一定的志工與社會服務時數已成為多數學校的常態，復以每個投開票所的主任管理員及主任監察員都是經驗老到的選務人員，將民主社會的選務工作交棒給年輕世代，不僅是素養的培力過程，將協助選務工作納入大學生及碩士生社會服務時數認證的措施，更是解決現實困境的必要需求！

（作者為南投縣教育處督學）