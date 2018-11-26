自由廣場》公投五大困境

◎ 楊永年

這次九合一投票總算落幕，但因為民眾投票過程排隊太久，出現一些狀況也導致許多民怨，同時使得中選會成眾矢之的，主委更因此引咎請辭。例如很多民眾投票後的感想是「等很久」，排隊1小時或2小時以上才完成投票的民眾不在少數；也有選民感覺排隊排太久，乾脆不投了。由於選舉過程隊伍過長，許多人劍指中選會所屬權責，包括投票所選務流程存在諸多問題，例如選票印製、投票動線、票匭安排等可能都有改善空間。但筆者進一步認為，不能忽略此次公投政策執行的五大困境：

一、公投政策形成過程粗糙：公投法於去年底修正並完成三讀，因為公投案門檻降低並沒有充分討論，導致公投案件爆量。更嚴重的是嚴重壓縮公投政策規劃時程。或者，當時修法過程，並未考量公投法執行可能存在的困境，導致政策執行出現亂象。

二、選務人員誘因低：這次公投題目爆量，因為工作時間延長，以致找不到選務人員的窘境；甚至作者前往投票時也發現，地方政府簡任高級官員也得「下海」到投開票所擔任選務人員。換言之，這次選務人員和以往最大的不同是，很多選務人員「被迫」出任。未來也許可以討論，如何創造誘因，讓更多人願意投入選務工作。

三、選務流程遭嚴重壓縮：不含公投的地方選舉，通常在四個月前就已定案，所以有充足的時間找尋選務人員，以及充分的時間規劃與進行投票動線與流程工作。但此次地方選舉併10案公投，在選前一個月都未完全定案；而在選務流程遭嚴重壓縮的情形下，讓中央與地方選務人員無所適從；或在政策執行過程倍感壓力。

四、公投題目設計不友善：這次公投除了題目爆量，冗長的文字設計，也讓許多嚴眾存在怨言。例如，許多「識字」的朋友反映，公投題目過於冗長，閱讀相當吃力；在此情形下，對於閱讀吃力的偏鄉阿公阿嬤，更是難以跨越的障礙。因此，或許未來我們可以檢討，如何讓公投題目更為簡單、友善，更容易閱讀。

五、公投題目缺乏溝通：公投不只是在做民調，應該說，因為公投時程嚴重壓縮，使得這次公投缺乏社會溝通與教育，甚至有點像在做民調。也因此，失去了公投的原始意義，主要在促進社會教育與溝通，讓社會大眾對於公投議題有充分的思考與討論，再作最後投票（決定）。而任何決策，也都存在許多「政策配套」，因此除非充分討論，否則公投決策不會周延。

嚴格說來，以這次公投政策形成粗糙的情形下，還能完成這次「不可能任務」的選務工作，實屬難得。或者，關於這次九合一選舉的選務工作，中選會固然有檢討與改善空間。卻不能忽略公投（立法）政策形成過於粗糙，沒有考慮到（地方政府）政策執行問題。因此，如何在「政策形成」階段，能考量政策規劃與執行存在的困境，是未來中選會（甚至是立法院與行政院）的重要課題。

（作者為成功大學政治系教授）