自由廣場》被加工的主流民意

◎ 蔡信德

這場九合一選舉難道民進黨慘敗毫無預警，即沒來由的迸出主流民意翻天覆地的大轉向？再怎麼說，我都不這麼認為。除非言不由衷，否則，攤開在我們眼前的事實，我只能坦白的道破，這是被加工的主流民意。

昨天自由時報「蔡英文用錯的手段做對的事」和「中國不要誤判」是最有力的讜論。早在選前國際媒體包括法新社、路透、BBC、CNN等，都十分關注中共假新聞干預台灣選情。中共以銳實力統戰台灣，透過造謠、資助地下賭盤、豢養強大網軍攻擊具本土色彩的候選人、製造排山倒海的聲量，吹捧親中的知名選將，以期介入台灣九合一選舉。類似的境外資訊黑手使用的攻擊伎倆，也曾危及過美國、法國等歐美國家的大型選舉。

這次，經中國政府的步步進逼，九合一選舉果然變調，小英政府一敗塗地。當然，無庸諱言，除了上述因素，執政兩年來，小英執政團隊若干末梢神經局部麻木，導致回應民意訴求緩不濟急，招惹更多民怨。從這場大型的重要地方選舉，適時揭開人民對小英政府的嚴厲檢驗，實不為過。選舉過後，還剩下十五個月，小英政府必須積極付諸政策和行動來紓解民怨，真正謙卑的察納雅言，不虛應故事的挽回民心民意，乃是當務之急。

此外，還須面對的燙手山芋，就是小英智庫該當如何化解來自國民黨再起，柯營的未來發展、國台辦是否藉勢藉端挺進台灣？以及獨派和阿扁聯合陣線跟執政黨漸行漸遠的對立。這是有識之士和升斗小民所最憂心忡忡的。

（作者曾任高雄醫學大學校長秘書暨杜聰明名人講座執行長）