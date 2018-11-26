自由廣場》先搞定自己人再說

◎ 程思耘

東奧正名公投是這次十個議案中，讓我想最久的案。最終我蓋下了「五個同意」與「一個不同意」。雖然我知道這是一張無效票，卻是我真實的心聲。我想表達，「台灣」一詞，因從小至今，在百姓日常裡，我真正不斷稱呼使用的是這個名字，所以在我心中它已最足以作為這塊土地、這群生活在這塊土地上的人的代表。因此，申請以台灣之名，面對自己與面對外人，是實至名歸。但是，我一定也要蓋下不同意，因為於此時，我所看到的是，唯一能代表我們對口國際奧會的單位「中華奧會」，早就不斷表態不同意、不支持申請正名。

公投雖然能讓所有公民展現民意，但是，每一件事情實際上的完成，需要的卻是「身在其中」，實際在該現場領域做事的人。我看到的是，這個現在唯一能幫助我們完成這項任務的關鍵者，並不願意做這件事。我們必須很誠實地自問：如果真心想要推動正名，現在的「這種場面」，是一個當真有辦法推動正名的場面嗎？甚至，是否得承認，是因為自身說服不了中華奧會的人，所以才希望訴諸公投「用民意以令奧會」？然而，如果我們無法說服執行這件事的關鍵者，那麼即使通過，中華奧會也不會全心全意地去跟國際奧會對話。

如果我們自己內部都還無法走完正反的對話，凝聚出整合的堅毅，一致對外，那麼，此事也定預見其敗。蓋下一個不同意，不是不同意申請東奧正名，是不同意，我們在自己都搞不定自己人時，就提出申請正名。

（作者為國中教師及心理師，高雄市民）