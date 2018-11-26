自由廣場》祁家威苗博雅帶什麼風向？

◎ 邱子安

公投結果出爐，宗教與同運開票結果差距懸殊，保守謹慎的立法方向無疑大獲全勝，即使民意已經做出裁決，同志政客仍然幹話連連，最新出的爛招有二：一是以死相逼，弱勢悲情力圖翻盤，二是不承認公投效果，想用硬拗強求政府續推原案。這都是民主最差勁的示範，台灣真的不需要再遷就這些同志政客了。

祁家威昨就提「年輕人不要輕生」，另外一位婚姻平權失敗、議員選舉成功的同志政客苗博雅也說要大家「打電話關心一位同志朋友」，是想要帶什麼風向？政府提供弱勢族群社會心理支持是一回事，但用同志族群的生命維繫引導公共議題是低級的情緒煽動，畢竟開票有喜有悲，核電延續和東奧不以「台灣」申請，也讓人失落甚至義憤，但沒有人把這種有煽動性的說法帶入公共討論；畢竟同志公民活得堂堂正正不丟人！端端正正用健全的人格參與公共政策遊說才是正途，這種小孩哭鬧買玩具的招數，生活政治化、生命選舉化、生存長度由開票結果決定，像話嗎？

再來包含曾支持的立委等，開始公開發表抵制公投結果的發言，溫和一點的說時間點上很難合乎同婚釋憲要求的兩年，激進的就跳針那一套「釋憲說專法違憲」這個已經破產的政治謊言，試圖遮掩公投對政府立法的要求，想用一味抗拒來迴避最新民意。就其實第十號公投只是想確保其他法律裡「婚姻」的意義照舊，未來同性結合想比照婚姻有類似的賦稅、社福、文教保障，並非不可一一立法；第十二號更只是要求同性結合的權益不規定在民法婚姻章，民法專章或另立專法都符合公投，也都要保障同志權益；同志政客開始時硬要偏頗偏激詮釋公投案，把實際上甚為中性的公投案說成限制歧視同志，現在騎虎難下，好像政府以後的立法不歧視都不行，只好自己騙自己，好像上週六的公投沒發生過。

民意做出來裁決，就像下福盟說的是「成熟的社會溝通」，同志政客暗示死活或抗拒民意，都是幼稚的反應，真受夠了！

（作者為男同性戀公民，曾任非營利組織專員）