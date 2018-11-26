自由廣場》（青年時評）這次選舉強迫我們長大

◎ 張益豪

選舉結束了，下一代幸福聯盟大獲全勝，北神探中主播南菜販也都相繼上位。如果自己支持的候選人當選了，很好；如果自己討厭的候選人當選，也不錯，因為這樣，公民就會用放大鏡來檢視這位非自己屬意的當選人的一舉一動。公民監督還是民主的本質，更是公民的天職。

公民投票的結果也是。如果自己支持的議題通過了，非常恭喜；如果自己支持的議題，還是沒有通過，那這次的公投就是一個開始—讓社會開始對話、開始關注、開始討論。而要怎麼深化這樣的討論，去理解彼此不同的立場，進而做到說服、妥協，這才是真正的挑戰。千萬不要因為公投結果不盡人意而放棄，因為未來是我們年輕人的！

這次的選舉強迫了我們長大，讓我們理解民主並不是想像中的美好、簡單；走出臉書後，現實中還有這麼多不同的聲音；走出同溫層後，外面的世界還這麼大。

改變並不會從天上掉下來，改變不能期待任何政黨施捨，要靠我們自己去爭取，要靠我們自己去奮鬥，只是出門投票並不夠，要持續的關注並參與社會運動，改變才能真的成真。

（作者就讀政治大學政治學系，新北市民）

從出櫃議員談細緻溝通

◎ 王家璋

這次「婚姻平權」公投兩案不被大部分人民認同，足以見得在贊同方的同溫層之外，有更廣大、更牢不可破的同溫層存在。但是在荒漠中仍然開出奇異的花草，台北市此次首次選出兩位出櫃議員苗博雅與林穎孟，同時攻下大安文山選區，顯示在都會選區，縱使該區是「深藍鐵票倉」且國民黨的市長候選人挺愛家公投的情況下，仍具有相當突破同溫層的能量，未來在公共政策的討論上，如能提出更細緻的溝通與配套措施，相信更擴大民眾的認同。

但是，所謂更細緻的溝通並非退讓，常聽到有人表示對於「看到同志遊行的極端穿著跟表達性解放的議題，覺得很難認同」云云，要知道同志遊行的奇裝異服、裸露，仍應回歸到社會及個人對於「性與身體」的認知：對抗性汙名、看見性少數、打破正常／不正常的規訓、展現身體特質等等…

「性與身體」在我們從小的教育及社會環境裡都是最禁忌、最隱晦甚至道德論的一塊，唯有透過從小認識「性別平等教育」，學習平等、尊重、自我認同才能徹底瓦解歧視與霸凌的高牆。

（作者為七年級生，現任台北市公職）