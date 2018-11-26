自由共和國》余杰／金馬獎應當改為台灣獎或亞洲獎

金馬獎頒獎典禮再起爭議。台灣導演傅榆表達台灣成為獨立的、受人尊敬的國家的心願。(資料照)

余杰／旅美華裔人權作家

金馬獎頒獎典禮再起爭議。台灣導演傅榆所表達的希望台灣成為獨立的、受人尊敬的國家的心願，居然成為中國藝人集體杯葛、中國五毛破口大罵的理由。

做為美國人的李安勉為其難當主人，左支右絀，一臉尷尬；做為新加坡人的鞏俐為了捍衛中國的霸權，臨時拒絕上台頒獎，還在台下擺出一副臭臉。然後是除了導演婁燁以外的所有中國人集體缺席晚宴。

而最具諷刺意義的是，居然有很多人指責傅榆的發言「將藝術政治化」，陷中國同仁於危險境地，更破壞「兩岸一家親」之和諧。這種荒唐的邏輯，就好像是指責西西里島那個美麗的女人，因為你長得太美了，所以敵人才要來玷汙你。

中國人在台灣享有說台灣是中國的一部分的言論自由，台灣人在台灣卻不能享有說台灣是一個獨立國家的言論自由，這難道是鄭南榕追求的百分之百的言論自由嗎？

那些恐懼戰兢、隨時可能「被范冰冰」的中國藝人，其實一點都不值得同情，他們只配「哀其不幸，怒其不爭」。如鞏俐一樣，他們大部分都已加入西洋的國籍，持他國的護照，只是留在「人傻、錢多」的中國賺錢而已。

在中國，國家大事，草民當然無權參與和知曉——這些耳聰目明的藝人不會不知道：中國退伍軍人殷敏鴻向外交部申請公開「中蘇（俄）是否就唐努烏梁海地區歸屬問題簽約、中蒙是否就唐努烏梁海地區劃定邊界」等信息，外交部以「涉密」為由駁回。殷敏鴻向法院狀告外交部，北京第三中級人民法院在不予立案的行政裁定書中稱：「此問題……屬於外交國家行為，不屬於行政訴訟受案範圍。」然而，這些藝人卻一定要公開強調台灣是中國的殖民地。他們一日為奴，終身為奴，既然「奴在心者」，就「暖風熏得藝人醉」，直把民主台灣當作獨裁中國。

金馬獎不同於奧斯卡獎：奧斯卡獎完全由民間主辦，跟美國政府毫無關係；而金馬獎用的是文化部的款項，來自於納稅人的稅金。所以，金馬獎應當與納稅人的意志和政府的立場相吻合。當中國藝人如入無人之境地登堂入室、出言不遜之際，當中共當局威脅從此禁止中國電影參賽、讓金馬獎無獎可評之際，金馬獎應當拋棄虛幻的「華語電影最高榮譽」之自我想像，轉換軌道，鳳凰涅槃。

若向內收縮，金馬獎可以辦成台灣電影獎，深耕本土，島嶼天光，充當讓台灣電影被世界看到的橋樑和推手，不必再向中國電影錦上添花，而著力於對台灣電影雪中送炭。

若向外拓展，金馬獎可以辦成亞洲電影獎，以海洋國家的蔚藍色激情，吸引亞洲各國的電影人參與其中，台灣亦可扮演亞洲電影交匯中心的角色，而多元文化的融匯與撞擊，必定讓台灣電影業的繁榮如同千樹萬樹梨花開。

惟有去中國化，金馬獎才能獲得新生；惟有去中國化，台灣文化才能浴火重生。