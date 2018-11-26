自由共和國》顏慶章／「九合一」選舉後的省思

「九合一」選舉，過程非常緊繃。(資料照)

顏慶章／前ＷＴＯ大使

11月24日，台灣完成了「九合一」選舉。(資料照)

本月二十四日，台灣同一天完成了「九合一」選舉，包括九個不同層級地方政府首長及民意代表：直轄市長及市議員、縣市長及縣市議員、鄉鎮市長及市民代表、村里長、原住民直轄市區長及區民代表。選舉結果雖平和落幕，呈現選民的理性與成熟，值得全體國人感到欣喜與驕傲。但如此大幅度的選舉，含括全台灣每個角落，堪稱與總統及立法委員的選舉可以等量齊觀。在朝野公然違反「公職人員選舉罷免法」第四十條規定的期間，所有候選人展開長期的競選活動，徹底翻覆整個台灣。難以估算的勞民傷財，應是國人的共同感受吧！

但更值得省思的，是冷靜審酌地方政府須以「九合一」選舉而產生嗎？綜觀世界各國現代化或民主法治程度容有差異，但建構中央與地方政府權力與責任的合理配置，不僅攸關國家的存續與發展，也連結人民福祉的保障與增進。舉世各國在相互學習的過程，加上歷史背景或疆域大小的差異考量，大致上可區分為兩大類：單一國家制（Unitary State）與聯邦國家制（Federal State）。聯合國一百九十三個會員國，高達一百六十五個國家被歸類為單一國家制，其餘二十八個屬於聯邦國家制。

綜合政府理論的檢視與制度的驗證，單一國家制與聯邦國家制雖各有其優缺點，但二者之間的選擇，幾乎有共同的憑藉所在。倘全國人口非散佈在廣闊疆域，單一國家制係屬最佳的選擇。國家治理權責集中在中央政府，地方政府僅負責執行中央政府所分派的事務，最能產生頤指臂使的效能，可增進各地方區域的一致化，全國僅有一套統一的法律體系，地方政府所有權力都來自中央政府的授權，中央政府並可視需要隨時加以調整。從而單一國家制的地方政府首長，通常均由中央政府指派，毋須依選舉方式產生。由於直接遵循中央政府授權的準則辦事，當然也沒有設置地方議會的必要。

上述一百六十五個國家的單一國家制，英國是被公認的典範，它同時也是促成全球民主法治的先驅。英國中央政府的集權又集錢，正如其他單一國家制的必然特徵。至於美國則屬聯邦制國家的最佳設計，尤其源起於一七八七年的美國憲法，州級政府經制憲會議保障其專屬權力，從而州政府擁有行政、立法及司法職權。州長及州議會議員由各州公民選舉而產生，但也沒有如同台灣「九合一」的選舉。

國家人口非散佈廣大疆域，而以聯邦組成政府者，通常是基於維護多語言與差異文化的歷史背景，最具代表性者為瑞士及比利時。但此等聯邦制政府的設計，著重在保障不同語言與文化背景的永續與發展，非如同美國等其他聯邦制度，從而中央與地方權責的配置亦有重大差異。

藉由上述說明，舉世各國採行單一國家制或聯邦國家制均有共通的準則。「九合一」選舉呈現令人憎惡的勞民傷財或撕裂社會外，最嚴重效應是斲喪國家的競爭力。僅有三萬六千平方公里的領土，並無多種語言與差異文化，台灣絕對是應以單一國家制設計中央與地方的權責配置。換言之，地方政府層級不僅應力求扁平化，地方政府首長亦宜由中央指派，地方議會也徒然虛耗國家資源。

由於六都行政區域的變動，台灣形成全球最突兀的聯邦制國家：疆域甚小又未有語言及文化的差異。不僅如此，舉世聯邦制的國家，防衛國家安全與外交事務，係屬中央政府的專屬權責，絕非地方政府所可置喙甚至越俎代庖者。但台灣的地方政府首長，罔顧國家安全或冒進外交事務，「九合一」選舉不僅夸談「九二共識」等逾越權限的言論，過去多次進行與中國所謂的「城市論壇」或連袂晉見北京等，均屬舉世聯邦制國家絕無可能的情事。至於抵制或挑戰中央政府的經貿決策或財源分配，過去財經領域已屢見不鮮。此次「九合一」選舉，許多地方首長候選人競相提出的政見，倘均具體落實，暫且不論有無合宜的財政規劃，但僅因行政區域一線之隔，要凸顯如此差異化的施政，亦應非國家整體均衡發展的樂見景象！

總之，「九合一」選舉的結束，在儘快褪去激情之際，全體政黨與民眾應冷靜與理智省思，妥為籌謀參酌單一制國家，例如非屬虛位元首的法國、冰島、芬蘭、南韓等宜有的政府體制。吾人須知，台灣備受全球讚譽的民主典範，係源自於總統的直接選舉與廢除萬年國會！從而悖離舉世單一國家制的地方政府設計，不僅完全誤導「地方自治」的內涵，更是迫使國家整體競爭力愈趨虛耗的元凶！