自由廣場》反抗中國擴張主義

◎ 林玉真

習近平自二○一三年起，陸續對外倡議「絲綢之路經濟帶」、「二十一世紀海上絲綢之路」，這套計畫起先稱為「新絲綢之路」，後來通稱「一帶一路倡議」。

中國當局說，這個倡議將拆除投資障礙、創造新的貿易路線、改善國際物流，並深化區域金融整合，甚至還大言不慚地聲稱要促進世界和平。只是這個願景裡深藏著攫取「經濟資源、戰略要地」的野心。

因為抵制印度的緣故，中國當局向來與巴基斯坦政府交好。中國提供資金、技術、設備協助巴國政府在俾路支斯坦省開採天然氣及礦產資源，並聯手壟斷所有利益，當地民眾沒有受到一丁點的利益分潤。

近日巴基斯坦第一大城喀拉蚩的中國領事館遭遇恐怖攻擊，造成數人死亡的結果。主謀巴國分離主義組織「俾路支斯坦解放軍」聲稱是為了抗議中國「剝削資源」而不惜犯案，足以證明受迫者幹下狠事來反抗壓迫者的決心有多麼強烈。

在俾路支斯坦省裡的瓜達爾港，是麻六甲海峽一旦遭遇封鎖時，中國進口能源的替代運輸管道，同時也是中國海軍進出印度洋的戰略要地。中國提供大筆資金給巴國政府興建瓜達爾港，使其成為一帶一路倡議下，「中巴經濟走廊」的重點建設項目，目的即是要掌控該「能源運輸要道、軍事戰略要地」。

中國對瓜達爾港的覬覦之心昭然若揭，除了引起在地俾路支斯坦人的不滿之外，連鄰近的印度也惴惴不安。由於印度對中國不信任，所以擴大與美國、日本、澳洲等國交往，用以抵擋中國在印度洋的步步進逼。當「一帶一路」美好願景的泡沫幻滅時，不管是在地人還是鄰近國，都覺醒起來反抗中國的擴張主義了。

印度洋之外，中國在南海也積極填海造陸、興建軍事工程，正一步步地進行擴張主義。台灣應加入以美國為首的抗中行列，並擔任具一定功能的角色。除了阻止中國以蠶食手段改變南海的權力平衡狀態之外，同時也維護我國在南海的經濟和戰略利益。

（作者為高中教師）