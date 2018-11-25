自由廣場》D&G在中國 肯德基在越南

◎ 戴發奎

義大利知名品牌Dolce & Gabbana（D&G），推出一部以英國混血華裔用筷子吃義大利餡餅的廣告，遭到中國從上至下全民圍城攻打，網民憤青當先鋒，主將則是中國藝人。據報中國各大電商平台正陸續將D&G的商品下架，D&G在義大利米蘭的總部更開始有華人聚集抗議。

一位華裔瞇瞇眼模特兒說著「如何用這種小棍子（筷子）形狀的餐具，像小刀一樣切一塊披薩呢？」廣告影片把所有中國人惹毛了，被質疑貶低污辱華人，從在商言商以賺錢為第一的商人角度來看，不至於想傳達這樣的意圖，何況還是世界一線大牌子D&G，顯然D&G錯估了中國人的幽默和當前局勢成為殺雞儆猴的代罪羔羊。中國民眾把在美中貿易戰所受的悶氣全出在D&G身上，想藉此警告美國企業，全中國的人也會團結起來封殺你們。

歐美人喜歡直接用手拿著食物吃，披薩、漢堡和炸雞是最常見的，亞洲人無論吃什麼，一定要用餐具，於是D&G就用一位華裔模特兒拿著筷子吃披薩來推銷他們的中國市場，顯然中國人沒意識到這一點，把藝術總監的幽默當作嘲諷。

美國速食龍頭肯德基二○○○年剛到越南登陸時，也想到越南人不以手就食的習慣，就算用筷子技術純熟，夾起炸雞不比宮保雞丁，用筷子夾炸雞無比吃力，不是好方式，於是想出以刀叉來讓越南人吃炸雞這樣的絕妙點子。我想越南人也未必看出這層意思，只當作美國人吃炸雞和牛排一樣要用刀叉（一九七五年四月美國軍艦自南越撤走後至一九九五年，兩國關係實現正常化的這二十年間，越南人想必不會這麼正面思考），到肯德基吃炸雞用刀叉，反倒成了時尚指標，常看見越南父母親驕傲的為孩子示範如何以刀叉吃炸雞。

是羞辱或無傷大雅的幽默，端看那一年同時發生了什麼政治事件及政府態度來決定。二○○○年是越南經濟的轉捩點，越南希望藉著改善與美國的關係，提升經濟動能，政策更弦易轍，看事情的角度也會跟著不一樣，二○○○年三月美國國防部長科恩訪越；不久，柯林頓總統也踏上越南的土地，開了越戰後美國元首訪越的先河，同年胡志明市證券交易所正式開放。二○○三年十一月越南貿易部公布的數字顯示，上半年越南對美出口額已達二十．三億美元，比去年同期增長一四九％。到了二○一八年上半年，越南對美國出口已達一九○億美元。

最讓中國人受不了的是，D&G影片中模特兒笑咪咪的表情，倘若換成披頭散髮一副用筷子搞不定披薩怒氣沖沖的模樣，D&G的下場不知是否更糟糕。肯德基是太聰明，或者應該慶幸，讓越南人用刀叉吃炸雞的時候，正是越南人對美國人不敏感開始的起點。

（作者在越南經商十年，台北市民）