自由廣場》綠營文宣失靈

◎ 林建志

包括六都的多個縣市，綠營得票很不理想，中共對台單位跟統媒可說打贏了一場聲勢駭人的假新聞跟造神心理戰爭。這次選戰綠營選輸與其說是小英執政不佳，應該說是綠營文宣單位失靈居多。

明明有股市上萬點、台商返鄉回籠、外商投資、出口增加、美國相挺的多項政績，但卻卡在一例一休、年金改革、空污跟能源電力等議題拉扯上。綠營文宣既未將多項改革執政好好宣導，反而放任藍營統媒套上蔡總統執政無能、空心菜等多重負面印象。

更傷的是，放任中國內容農場跟網軍捏造假新聞流竄各種輿論管道，從街坊市場到傳統報刊電台電視、跟最有渲染力的網路社群。謊話講一百次也會成真話，這點在此次選戰中，中共跟藍營統媒搭配得天衣無縫。假新聞源頭不處理，讓綠營支持者在下游如步槍單兵對坦克軍團人海般，戰得無比艱辛。

另外，柯綠決定分手，現在回頭看，似乎深綠情緒誤判！若顧大局繼續合作柯Ｐ，起碼綠營可將重兵集結台北市以外，不需戰成如此慘烈。

公投明明沒綠營提案，國民黨就提三個，但票券票匭設計跟投票流程讓選民失去耐心，又被操作成對綠營不利。照顧同志平權太理想化，許多同性戀者挺公投卻又挺藍營，綠營未加分卻流失不少傳統支持者。還有輕忽藍營跟軍公教反撲，賠掉綠營地方政績。

平庸產品被神格化成救世主韓流還外溢到多縣市、綠營好政績卻盡被忽略汙蔑，別人會說是鐘擺效應，我仍堅持是文宣失靈怯戰。民主必須向前，但已夠謹慎謙卑的蔡總統卻輸了這瘋狂戰勝理智的局，實在令人扼腕。現在只能看蔡總統如何收拾殘局。

（作者為美語教師）