自由廣場》回歸平靜民主生活

◎ 吳一忠

九合一選舉畫下句點，選舉有輸有贏，幾家歡樂幾家愁，但不管結局如何，數月來的紛爭吵雜，總算暫時劃下句點。

台灣每隔兩年就有選舉，瘋狂的程度超乎想像，選前傳言滿天飛，號稱超級戰區的縣市，抹黑、抹紅、賄選、買票傳聞甚囂塵上，加上十個公投案引發不少爭議，搞得人心惶惶。

不間斷的選舉活動，折損百姓的心靈，撕裂民眾的情誼，更傷害了國家元氣。參選人為了勝選花招百出，不論是造謠、恐嚇或假新聞等步數，一次比一次更激烈，超出理性的舉動，實非民主國家的常態。

這次年底大選，除了些許不當言論和零星恐嚇，大體來說，和過去的選舉暴力相比，相對理性多了，這象徵民智漸開，領悟選賢與能的真諦，不再輕易被政黨左右，知道該做自己的主人，可說是個好現象。

人民反向思考，做出不同的選擇，代表民主更趨成熟，知道凡事不可盡信，會以候選人的言行，當成投票的指標，不再屈服於「銀彈攻勢」，被冠上「選舉無師傅，有錢買就有」的污名。這讓參選人知道，選舉應尊重彼此，勿為勝選不擇手段；競選方針應確實建立，提出利國利民的政見，才能獲得支持，別輕忽了選民的智慧。

投票結束，勝敗已成定數，勝不驕敗不餒，勝者慶功，佈局接任新職；敗者反省，沉潛反省或寄望未來，都有待靜心思考與抉擇。選舉只是一時的，選舉之夜激情過後，被鞭炮聲、宣傳車轟炸的百姓，只希望生活回歸平靜。

（作者為榮民）