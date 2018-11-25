自由廣場》連選務都做不好

◎ 何云

昨天，筆者於午餐後前往投票所，排在已成長龍的隊伍最尾約五十分鐘後，聽說八十歲以上老人可以不排隊進入投票，所以八十八歲的筆者就脫隊到投票所門囗，向守衛在門口的警察先生詢問，是否可以進去投票，他回說，他不知道有這回事，而不讓我進去，於是我又到學校大門口，向守衛的警察先生提同樣問題，他回說可以到投票所試試看。我雖可算是身體還硬朗的老人，但是走動且站了一個小時之後，右膝蓋的老毛病開始痠痛，百思之後，生平第一次決定放棄投票而回家。

今年的選舉和公投乃民進黨完全執政後第一次舉辦的，可是行政院和中央選舉委員會似乎對於投票所和選務人員未做適當增加，應因對策闕如，致使各地投票所大排長龍，有權投票者寸步難行，投票時間不管各縣市人囗多寡（新北市：三百九十九萬二千多人，連江縣： 一萬三千多人），一律規定八個小時，又不顧延長二小時的識者建言，亦未顧及高齡老人的體力，另訂優遇辦法等，可謂是此次選舉的一大敗筆，亦令人對於民進黨執政增加一項失望和期盼下次大選會有所改進。

（作者為高雄市民）

◎ 蔡美珠

投票所被塞爆，投票至少要花費三十分鐘起跳，或至一小時左右，有人更直指公投作業繁複，才會導致大排長龍。

其實自由廣場「1124選務危機：投票大塞車 恐狀況百出（http://talk.ltn.com.tw/article/paper/1244706）」，文章就指出因為公投綁大選且公投案多達十案，又因選舉投票權人要滿廿歲，公投投票權人僅需滿十八歲，此一差異增添投票所作業困難度。可惜選務機關未能防患於未然，採取選舉與公投分開兩個教室投票等措施，實在感到相當可惜。

還好多數選民都能耐心投票，並順利完成。期待選後選務機關好好檢討並實施修法，但個人認為最簡單的作法應該是將選舉跟公投分開辦理！

（作者為退休教師）