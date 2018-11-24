社論》相信民主 鞏固民主 壯大民主

今天，許多候選人相信自己會當選，許多支持者希望屬意者能當選。不過，結果揭曉必定有贏有輸，幾家歡樂幾家愁。今天，同樣有許多支持者希望，符合自己主張的公投案能通過，而不符己意的公投案未能通過。不論如何，投完票，開完票，讓台灣儘速恢復日常。

這次選舉過程熱鬧而不偏激，顯現台灣民主趨向成熟的一面。對於這場嘉年華會，多數公民並不浮躁，因為大家相信民主，相信民主機制能反映主流民意。對於隱形力量的介入，大家雖然警戒卻不恐懼，因為我們不必等到選舉結果出爐，才能證明台灣就是台灣、不是中國台灣。事實上，選舉公投本身的存在便已有力說明，有選舉公投的民主台灣，沒有選舉公投的專制中國，兩者早就劃清界線。在中國，至今國家領土邊界都是國家機密，國家領導人沒有任期限制，遑論其他。這一點，即使表面上虛應北京一中故事的國家，也都看在眼裡騙不了自己。

台灣的民主是一個成功的故事。一九九六，首屆總統直選，實現了無數為民主犧牲奮鬥者的夢想。自此之後，台灣的民主，在中國的文攻武嚇、威脅利誘之下，不斷茁壯，向下扎根。其間，雖然有威權復辟的坎陷，但台灣人民終能光復民主，讓國家主權牢牢地掌握在二三五○萬人手裡。如今，當初反對總統直選、反對主權在民的人，即使想要爭取實踐自己主張的機會，也必須循規蹈矩遵守民主的遊戲規則。台灣人民就是以這樣的方式，不容回頭地推動著寧靜的革命。台灣得以民主典範的角色，屹立在印太戰略的重要座標，絕對不是天上掉下來的禮物。

不可否認，經過三次政黨輪替，由於內外因素使然，台灣民主仍然存有變數。民主過程的顛簸，國家認同的拉鋸，全球化帶來的就業所得挑戰，尤其是充滿敵意的中國動作頻頻，讓我們的民主實踐在寧靜中存有風險。二○○八至二○一六的覆轍，便是令人膽顫心驚的一頁，而且，潛藏的危機，在這次的選舉也有跡可循。於是，台灣的當代政治史，儼然從追求民主轉為鞏固民主，以確保台灣的民主形成免疫系統，不再擔心外來病毒的入侵。切記，二○一六大選結果揭曉，中國官媒便撂話：「如有必要，我們會把台灣黎巴嫩化。」

幸運的是，如果從一九九六算起，現在民主新世代已經崛起了。民主新世代，認同台灣毫無疑義，民主、自由、人權、主權對他們而言，猶如不可須臾欠缺的氧氣。廣而言之，歷經威權到民主的台灣老中青不同世代，也都十分珍惜當前充滿在台灣的氧氣，這一點是沒有價值差距的。那些附和中國霸凌台灣的人，也要留在台灣呼吸氧氣不願生活在極權屋簷下，便是絕佳的例子。為此，來自北京的攻掠更加凌厲，意圖讓台灣的民主、自由、人權、主權一夕歸零，讓台灣無縫接軌到中國的數位極權統治。

正因為中國深知台灣人民相信民主，所以這次對台灣的選舉進行伏擊。伏擊，包括美中經濟安全審查會所指的「妨礙台灣民主發展」，ＡＩＴ主席莫健所指的「顯然有外在勢力試圖改變台灣輿論風向，並散播不實訊息」。至於中資介入、操弄民調等，則有待深入徹查，提出具體因應措施，以防經過這次選舉操演，下次選舉面臨更多不測。所有政黨皆應認知到，敵對勢力已對台灣民主展開總體戰，隱形軍團藏在暗處上下其手，即使因此當選者也是被擺佈的輸家。「美國之音」訪問的海外中國學生便呼籲，台灣人一定要好好珍惜，因為「共產黨來了，選票就沒了」。

上個月初，美國副總統彭斯在哈德遜研究所的演說指出：「中國發起了前所未有的行動，以影響美國公眾輿論、二○一八選舉和二○二○總統選舉前的環境。…毫無疑問，中國正在干涉美國的民主運作。就像川普總統上個星期所說的那樣，我們『發現中國在試圖干預我們二○一八即將到來的期中選舉。』」川普和彭斯所言，幾乎可以搬來形容此刻的台灣。民主運作同樣遭到中國干涉，為了維護台美的共同價值，選後台美更應共籌反制之道，不僅是要遏阻中國帝國夢，更要以壯大台灣的民主來重振普世價值。