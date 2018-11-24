自由廣場》台灣-同意 中國-不同意

◎ 洪忠文

兩年前的美國總統大選，俄羅斯利用網軍在社群網站上散布假新聞，干預大選結果；如今同樣的場景在台灣重新上演，大批中國網軍不斷在社群網站上，利用假新聞及網路霸凌帶領輿論風向，抹黑特定候選人跟執政黨。國外媒體也報導，這次選舉，北京以介入台灣選舉，來贏得對台灣政治的影響力。

這次九合一大選，正是北京驗收自二○一六年民進黨政府上台後，滲透台灣民間及干涉台灣政權的成績單。中國不斷投入金錢和網軍，利用網路力量和無上限的金援，配合親中媒體，企圖讓親中、認同九二共識的候選人當選，進而達到統戰的目的。如果今年真的讓中國得逞，明後年一定會投入更多的金錢和網軍，操縱二○二○總統大選，讓未來兩岸關係的主導權掌握在中國手上，一步步消滅台灣幾十年來建立的民主制度及國家認同。

因此，今年大選不僅是地方首長選舉，更是捍衛台灣民主價值的保衛戰，唯有讓親中候選人落選，讓中國在這次大選中踢到鐵板，才能避免往後的選舉不再受到中國黑手控制。在這場守護台灣主體價值的關鍵戰役，需要你我一起投下支持台灣的這一票，別讓中國在這次選舉中獲得勝利。

（作者從事出版業）

◎ 劉珆芬

日前金馬獎頒獎典禮上，幾位中國來賓發表了對台不友善的言論，引起許多民眾不滿。之後中國更發起了「中國一點都不能少」，不少港台藝人也簽名表態，令人不禁搖頭。

一九九六年，台灣首度總統直選，中國試射飛彈武嚇，但中國厭惡的李登輝仍然當選。二○○○與二○○四年，中國由朱鎔基等官員發表措辭強烈的文攻，也沒有收到效果，台灣人民更以「二二八牽手護台灣」向國際社會表明獨立自主的決心。二○一六年，中國則在台海舉行實彈演習，央視並播出模擬佔領台灣總統府的演習畫面，結果仍由中國排斥的候選人當選。由於過去的失敗，今年中國放棄文攻武嚇，試圖以網軍製造假新聞、帶風向、霸凌勇敢抗中的台灣人，藉以影響台灣選舉。

所以，如果您不想再看到中國影人的辱台言行、不想再有人像周子瑜般被迫道歉、不想再看到假新聞、不想再有人被中國網軍霸凌，您就要讓中國的陽謀失效。您應該要支持最堅持台灣價值、也最讓中國厭惡的候選人，同時拒絕中國支持的候選人。只要中國的干涉得到反效果，它們就會被迫放棄這些惡劣手段，我們也才可能擁有乾淨的民主。

再多讓中國失敗幾次，它就會接受「台灣不屬於中國」的事實。

（作者為行政人員）