自由廣場》選戰過去 高雄將留下美麗

◎ 陳如媜

感恩節前三天，華府台灣同鄉會LINE群組出現一陣大騷動，有位鄉親從台灣發出緊急求救訊息，內容是他從左營搭高鐵北上，到台北才發現遺失一件行李，裡面有美國護照和其他證件，而他過兩天就要飛回美國。

華府同鄉紛紛從千里外獻計，幾個鐘頭內，創下同鄉會設立群組以來最多人回應的紀錄；有人建議他去找台灣外交部或僑委會幫忙，有人叫他改班機延後返美，有人說要趕快去申報遺失，也有人建議他去台北美國在台協會（AIT）辦新護照，還有熱心鄉親乾脆直接打電話到台灣告訴失主，自己過去在國外遺失護照，後來如何成功申辦的經驗。

正當大家為他著急時，失主又發出訊息，表示已收到高鐵左營站的通知，他的護照和失物已被找到，現正在快遞途中，很快便能送到台北，這下機票也不必改了，他照原定時間返美，並及時趕上感恩節晚餐。

從這件事，我們見到高雄人的誠實、善良和高效率，雖不知是誰撿到失物，也無法向對方致謝，但高雄人「路不拾遺」的誠實與善良，讓人深深感動；左營站高鐵人員的效率尤其令人讚嘆，從遺失到尋獲，前後約二十四小時左右便物歸原主，個人不清楚其他國家，但在美國是不可能如此快速的。

觀察最近的台灣選戰，有人對高雄諸多批評詆毀，但事實並非如此，海外鄉親就深刻感受到高雄的美麗和高雄人的親切友善，選戰將會結束，不論結果如何，相信高雄人的誠實、善良和高效率將永遠不變。謝謝你，高雄！

（作者為華府台灣同鄉）