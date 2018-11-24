自由廣場》別到選舉才想到年輕人

◎ 周珉

九合一選舉就在今天，身為本屆選舉的二十二歲首投族，有些觀察與期盼。

我們父執輩以上的長輩，大部分已有根深蒂固的黨派傾向，但拜現今網路發達之賜，年輕一輩的首投族被稱為「數位原民」，大多是伴隨著網路成長的世代，網路做為我們的傳播工具，我們有多元的資訊及流通的訊息可以比對選擇；除了主流媒體以外，另類媒體也逐漸崛起，即時查核平台如沃草與零時政府（g0v）亦成為檢視候選人的平台，於是我們大多不再只以政黨選人，而是注重候選人的理念與誠信。若政黨或陣營只會使用「用選票教訓╳╳黨」的口號，意圖使選票回流，我想這對首投族來說，成效相對是比較小的。

在假資訊充斥的現在，公民不若以往會全盤相信所有訊息，除了可能有敵意媒體現象及選擇性暴露之外，也是因為我們已進化至「求證型公民」的階段。我們主動近用媒體也開始主動求證，也會因為對特定議題有所喜好而主動投入，例如自發性地自製「懶人包」或是成為該議題相關組織的志工，這也是為什麼候選人通常會被要求在「東奧正名」、「婚姻平權」等議題上表態，而候選人不論是直球回覆立場或是模稜兩可的答案，都會影響到我們手中的一票。

從今年的選戰看得出來，許多候選人對於年輕族群的重視，像是柯文哲與丁守中都發行了一首rap單曲；而在社群媒體上，都能看出候選人粉專小編的活力與創意，例如蘇貞昌的粉專不論是圖文或是回文，都透露出清新、幽默的能量，這些都能使年輕人心中留下深刻印象。身為首投族，我想除了這些傳播的力量以外，政見就是信條、就是承諾，這也是我們該去一一檢視的。而候選人當選以後，就是公職人員，身為公民，更有權利去監督這些人的政見是否實行及落實，我想這是比選舉更為重要的事情，也是民主國家最珍貴的精神。

最後，我希望候選人不要只在選舉過程當中才想到年輕人，期盼不論結果有無當選，都能在往後持續幫助年輕人，開創更多機會與希望。

（作者為新北市民）