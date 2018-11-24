自由廣場》減稅容易加稅難

◎ 魏世昌

為獎勵台商將資金優先投資台灣，財金部會將於大選後加速研擬「海外資金匯回管理運用及課稅條例」，提供兩年租稅優惠，第一年優惠稅率十％、第二年十二％，法人及個人一律適用。

對於以租稅特赦方式吸引海外資金回台，筆者認為，政府必須謹慎小心。因為所謂實施租稅特赦，鼓勵企業匯回投資的成效並無所本（事實上，美國、印尼租稅特赦鼓勵企業匯回資金的成效，均不如預期），且若有不慎，反而可能引發不良後遺症，對台灣經濟是弊遠多於利。

首先在於租稅特赦攸關租稅正義。若從租稅公平的角度來看，匯回資金就要求租稅特赦，不僅對於誠實申報、合法繳稅的國民「不公平」，難道不也等同變相鼓勵民眾不需要誠實，不誠實還是有機會得到赦免？恐讓民眾有平常不必誠實申報，等租稅大赦再繳的僥倖心態。

其二，依據過去案例和經驗，馬政府時代也曾調降遺贈稅，但實際上海外資金回流，卻帶動房價上漲，進一步擴大貧富差距，引發嚴重的社會問題。已有建商直言，政府採行租稅特赦，將吸引超過兆元以上海外資金回流台灣，對房地產來說，堪稱市場大活水，其中直接受益就是高端豪宅市場。

其三，由於大肆減稅，稅基因此嚴重受到侵蝕，使國庫空虛，導致預算失衡，排擠公共建設經費、社福及教育支出，經濟更不見起色，可說全民受害。君不見從「獎投」開始，政府整整補助了五十年，期間造成國庫稅損高達數兆元，政府應記取「獎投」與「促產」投資抵減的教訓。

呼籲政府正視減稅容易加稅難，要考量的是國家長期財政。何況，民間投資不振的因素不是缺乏資金造成（據主計總處預估，台灣今年的超額儲蓄將來到兩兆兩千八百多億元，已連續五年超過兩兆。此外，央行日前也公布一份「國人海外資金匯回與實施租稅特赦之問題」報告，強調台灣資金充沛，並非沒錢投資），原因千絲萬縷。換言之，如果政府不把整體投資環境弄好，即令台資回流，對國內實質經濟的投資需求也無幫助。

（作者為工程師）