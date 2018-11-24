自由廣場》選擇你所認同的價值 － 寫給兒子的成年祝福

◎ 陳烱鳴

今年是兒子你第一次可以擁有公民選舉權，身為一個父親，我很高興你的長大成人，同時我尊重你身為成年人可以行使的任何權利；然而，在投下這票前，我還是希望告訴你一些事情。

首先，人在講話時，為維護自己立場利益，是有可能天花亂墜舵隨風轉，就像金光黨或是直銷專家，而他們之所以得逞成功，也是利用我們渴求希望的這些弱點，所以這些是不可靠的，尤其有說謊慣性的人更是如此；相對可靠的，是過往的行為模式，人的認知行為通常穩定、鮮少驟然巨變，過去怎麼做，往往可以預測未來行為。所以在投票前，你得注意，除了聽一個人自我推銷的話語外，更重要是觀察行為，看他以前做了什麼。

其次，這個社會並非一直像現在可以自由自在，自己決定愛做的事情、投票給自己喜歡的人。從前台灣社會，隨便只要說出不容當道的語言，甚至不用有所行動，都會被扣上顛覆政府意圖而失去自由或是寶貴生命。所以在那風聲鶴唳的年代，願意冒著失去生命來追求自由民主更高價值的人，都是令我們尊敬的！

當然，在那年代，更多是不敢站出來的人，因為面對恐懼，不會每個人都有那麼大勇氣，甚至還會有人幫助獨裁政府傷害人民。每個時代總有身處時代的無奈與悲哀，所以我們可以試著同理、盡量不要過度責難；然而時至今日，如果當年犯錯的人仍然狂妄無知，對於過去的錯誤還是不肯認錯、無法反省，沒法像阿嬤教爸爸、爸爸教你們做錯事必須反省，那麼這樣的行為，我們就沒有辦法予以原諒贊同，當然更不要支持這樣的人。

同時，爸爸也要告訴你，我們現在擁有的這些自由，從來就不是天上掉下來、也不必然永遠不變。你得當心那些無視民主自由這些人權價值、做錯事逃避檢視不知反躬自省的人，當他權力更大時，傷害這塊土地的能力就會更強，屆時，我們好不容易建立起的這些基本價值，隨時都有可能會被剝奪於一夕之間，因此大家必須小心維護這些得來不易的成就，你必須認真、仔細地好好審視手上這一張票。

我們手中這一票，代表了我們所認同的價值，身為父親，我衷心希望你能選擇到你所認同的價值，也因為你們代表的是我們對這塊土地未來的期待，所以我更期待你認同的是良知、勇氣與反省，這些人性中的良善。

最後，無論什麼選擇，我都相信你，恭喜你長大成人並祝選舉愉快！

（作者為精神科醫師）