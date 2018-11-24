自由廣場》誠實的失敗 不誠實的勝利

◎ 張惠博

選舉期間各候選人的言論，最易被檢驗，也應被檢驗。例如挑戰縣市長職位者，常喜強調：上任後，人事會安定。其實，這句話既不合邏輯也漏洞百出，因為新上任者，為了實現其政見，首先要重新邀聘政務官，以進行變革。事務官固然受到國家任用的保障，但也可適才適所加以調整，以開創新局。當然，所謂的安定人事，應是在安定約聘僱與臨時人員的心理。然而，只要依法或程序任用，不論是事務官、約聘僱與臨時人員，皆應同受法令保障。此外，為了做出績效，第二任的人事布局，有必要稍加微調，正如同一場球賽的上下半場，球員的體力需要隨時調節，戰術也要變化，適時地調兵遣將，才能達到最好的發揮。因此，候選人不能為了爭取選票而濫開支票。

其次，對於現任縣市長的政績，挑戰者也常未能給予正面的肯定，遇有跨任期完成的政績，輒貶抑為「割稻尾」。實際上，所謂割稻尾，應是指繼任者沒做什麼事，或是上任時已接近完工，只等著剪綵。類如這樣的不勞而獲，或是坐享其成，說為割稻尾，還有幾分道理。反之，若是有關疑難雜症的陳年問題，完全是在新任縣市長上任後，率領團隊從頭做起，宛如整地、灌溉、撒種、插秧、除草、施肥，一路辛苦才有收成的建設，豈容一句「割稻尾」來抹殺現任者揮汗所獲致的成果呢？選舉輸贏固然是兵家必爭，然而，若言之無理或有悖常理，不僅可能失去一次的選舉，也可能因失去公信力，永遠回不來了。

選戰終將過去，然而，在選舉過程中，若能保持泱泱大度，即使必須使用贏的策略，也要謹防日後不會被視為騙術或是奧步。誠盼在爭取一己或所屬意候選人贏得選戰的同時，也能保持風度，並堅持以正面的方式贏得戰果。寧願誠實的失敗，比不誠實的勝利更有價值，這是基本的認知與態度。

（作者為彰化師範大學前校長）