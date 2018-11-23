自由廣場》不藍不綠就是白？

◎ 許惠峰

柯文哲二○一四年競選時，以改變政治文化的白色力量為口號，一舉推倒藍綠高牆，上任以來亦一直標榜超越藍綠，藉此吸引中間及年輕選民，實隱藏若干思想謬誤之處，分述如下：

一、柯文哲一再以垃圾不分藍綠，以及市府團隊中有藍有綠，標榜其施政乃不分藍綠之白色力量，實則，所謂超越藍綠，係指只問對錯是非，而不因藍綠的政黨或選民屬性而影響其獨立判斷是非的能力，換言之，不因人而廢言，才是超越藍綠的真諦，以形式上不屬於藍綠，即推定為超越藍綠，實屬謬誤。

二、藍綠本身代表政黨的屬性，某種程度也代表政黨的價值及理想，於民主多元包容的台灣社會下，各政黨本應有自己的價值及主張，以供人民選擇支持與否，倘若以不藍不綠為由，對於台灣社會關注的重大議題，未表達任何意見，若非為毫無思想的稻草人，即是刻意迴避問題的投機政客，企圖藉此欺騙人民，以獲取選票。

三、不論任何色彩的政黨，對於台灣前途此一重大議題，皆必須有明確的主張，若無政黨屬性，亦應有明確的主張，才是誠實負責的政黨或政治人物，若沒有主張或者主張矛盾，即代表沒有核心價值，乃為騙取選票的投機政客，標榜白色力量的柯文哲，對於主張「兩岸一家親」與拜見「台獨教父李登輝」，兩者得以共存嗎？其內心真正的想法為何？（作者為文化大學法律系教授）