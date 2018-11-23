自由廣場》顧高雄 護民主

◎ 韓明榮、張復聚、翁銘章、唐國銘

二○一八年十一月廿日下午在陳其邁競選辦公室召開一場「海內外學術界、醫界連署挺其邁」的記者會，影片大約在當天傍晚上udn（聯合報系）的網站平台，當天午夜點閱人次竟然在短短七個小時內即超過7000多次！留言內容不少都是在詆毀記者會這些學術界、醫界人士的挺身而出，試圖把記者會的本質—一群社會良心人士—濟世救人的醫師與作育英才的大學教授—的深沉呼籲轉化為階級對立的觀點，洗腦一些不滿現狀的族群，但是經過兩次的電視現場辯論，慢慢的有些人已經意識到，兩位候選人，高下立判。

莎士比亞四大悲劇，馬克白的經典獨白：「邪惡的傀儡為了要引誘我們受害，往往告訴我們一些真話，以真實小事獲得我們信任，然後在大事上使我們陷入嚴重的後果。」這段話反映了韓國瑜利用似是而非且極淺碟口號去操弄蠢惑民心，吸引選票。但細看其政見辯論，除了口號還是口號。韓國瑜不時強調「人要進來，貨要出去」，但他的主要經濟政策，還是在談太平島挖石油、愛情摩天輪，而所謂「打造高雄全台首富」，其內容主張台灣經濟完全依附中國，無疑是引狼入室，如果不察，未來將步入中國高雄的惡果，今日香港的處境處處仰鼻於中國。反觀小英施政兩年，其經濟政策已逐漸立竿見影，二○一六年下半年反轉，全年經濟成長率達1.41%，二○一七年更增為2.89%，從經濟櫥窗的股市上萬點也反映了這樣的施政成績，這一點新世代年輕選民更應明辨支持執政黨所提名的陳其邁，高雄市民請擦亮您的眼睛，您的一票將關鍵高雄的未來，台灣的民主！

這次高雄市長選舉，中國透過在台的同路人經援平面媒體、電視、網軍、造勢動員等所有選舉經費。萬一他真的當選，必然要聽中國的指示行事。明仔載投票，請投￼支持「民主台灣體制」ê候選人！咱後擺才有機會及空間閣再開講、討論甚至相諍、相罵。若是投毋著人、毋著黨，這款機會定著攏總無去！按呢咱以後ê囝孫絕對比咱這馬卡淒慘千萬倍！

（作者為台灣南社前社長、台灣南社前社長、台灣南社社長、台灣南社理事）