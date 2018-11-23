自由廣場》公投與民主陷阱

◎ 雲程

公投不是萬能，如生命權、財產權、國民義務、判決等不得公投。通過釋憲的議題，只剩修法或行政程序補正一途，也不適合公投，否則就是破壞三權分立。二○一八年台灣的公投只能視為草率的民主實驗，未來仍有巨大的進步空間。

在技術上，公投題目應越明確越好，以免公民誤解。如「你是否同意以平均每年至少降低1%之方式逐年降低火力發電廠發電量？」問題模糊不清，令人搖頭。火力發電包含燃煤、燃氣、燃油幾種方式。若給反對燃煤卻贊成燃氣的侯友宜作答，連他也要去吞曲棍球！至於「每年降低1%」，應維持多少年、是否造成缺電也無妨等，也未見提醒。若提案人不願清楚定義，審議就不應通過！

公投也忌諱「否定問句」。如「你『是否』不同意…」或「你『是否』同意…不…」等。並用互斥的「是／否」已是語意不明了；更何況，期待比現狀更嚴或更鬆標準的公民，都可能同時選「不同意」，如何確定公民真實意願？更別說，如日文以雙重、三重否定表達委婉習慣；或官僚（特別是司法人員）意在逃避責任的「所言尚非難謂無理由」，都應嚴禁用於公投題目。

在台灣，中英文雖逐漸合流，但兩者的表達基礎不同。文法上，英文是以「事實」為基礎來回答否定問句；但在中文，則以「回應問句本身」的方式來處理。如問「不想去郊遊」的人：「你不一起來嗎？」英文應回答NO—意在確認後述「我不去」的事實；中文則要回答YES—意在附和先前問句的「不來」。這些都應避免。

上週加拿大卡加來公投「你支持或反對主辦二○二六年奧運與殘障冬奧」，或一九九九年由印尼與葡萄牙共同授權的東帝汶獨立公投：「你同意東帝汶成為研議之印度尼西亞共和國內之特別自治地位？／你反對研議之東帝汶特別自治地位，導致東帝汶脫離印度尼西亞」；以及此次「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」，與「你是否同意，以台灣（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及二○二○年東京奧運」，就是公投問題應簡單清楚的典範。

在台灣，我們都知道考試會因題意不明確或無答案而送分。二○一八年有缺陷的多數公投題，即便通過，皆可在後續文字遊戲下治絲益棼，這可是個民主陷阱呢。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）