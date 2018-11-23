自由廣場》那些年 那些事 教了我許多事

◎ 唐國銘

看著目前選情激烈的高雄市長選舉，筆者不禁想起近五十年前的往事。

當時的高雄市長選舉，也是兩強捉對廝殺，和今日相比不遑多讓。國民黨推出陳武璋與無黨楊金虎競選高雄市長，導師關心選情，在課堂舉辦小學生選市長，要同學表態。結果全班只有兩位舉手支持楊，筆者就是其中之一。之後，每天被叫去問，為什麼支持楊，要不要改變支持陳，回去告訴你爸爸。我害怕沉默不說，也沒回去告訴家父，結果不定時被斥責關懷詢問。選前一日，她又問了我一次，然後說，叫你家人不用投票了。結果楊當選了，那是我第一次政治啟蒙，快五十年了，往事已封塵，但歷歷在目，一個小學三年級的孩子都不放過監控，至今想起，仍有餘悸，但我並不怨老師，因為那是個錯誤的年代。

一九七八年我念大一，系服藍底紅綠黃三色長條鑲邊，教官出面干涉，要求拆掉三色線，理由是那是美麗島施明德的旗幟。我回嗆他，大馬路上紅黃綠燈要不要拆掉？大二，熱愛文學的同學自然成立地下社團讀書會—研究台灣鄉土文學，在教室由同學發表閱讀心得分享，教官巡堂出面干涉認為未經申請，非法集會，可能我留長髮又留鬍，看起來老氣橫秋，教官很客氣跑來查問關心，請問教授上什麼課？那是四十年前的事，戒嚴的台灣，每個人心中都有小警總，即使在學校，政治陰影處處可見。

一九八六至一九八八年赴美在Kansas念書，只因在台灣中國同學面前，說出台中關係，以台灣之於中國，猶如美國之於英國，之後，每月家書往返台美要一個月才收到，家父回信很幽默說：你的信寄到外太空了嗎？後來改英文名，換了寄信地址，一週內收到信。出國留學，家父告誡勿談政治，朋友也提醒職業學生分布在全美校園監控留學生，果然不假。

以上的個人往事，當下經歷時是不安的，幾十年了，也深深烙在心中，我相信和筆者相近的朋友也有類似的故事。但這些事讓筆者珍惜自由的可貴，更尊敬過去許多先賢前輩為台灣的民主犧牲奉獻。此外，它讓我明白了在課堂上，學術中立和自由思考的重要性，用愛和包容去尊重多元價值，不做強灌洗腦式的政治思考，因為台灣走向民主開放多元尊重的方向是值得珍惜的。激情選戰結束後，不論輸贏如何，各自回歸正常工作生活，這是那些年那些事，教了我許多事！〔作者為樹德科技大學資訊管理系（所）副教授〕