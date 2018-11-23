自由廣場》藍營這本難念的經

◎ 陳茂雄

廿二日一家統派媒體刊登：韓國瑜敢嗆吳敦義，陳其邁還未斷奶，不敢拒絕蔡英文。

陳其邁為什麼要拒絕蔡英文站台？再說不只韓國瑜嗆吳敦義，其支持者還要吳敦義下台，只是吳敦義拒絕，這家媒體沒有思考一個重要問題，中國國民黨以前出現過只因黨主席說錯一句話，內部就有人要他下台的紀錄嗎？為何只對吳敦義一個人如此？吳敦義說錯話又不是第一次，以前為何沒有問題？

吳敦義的事情是小事，他本來就不過問韓國瑜的事，王金平的遭遇才奇怪，他出錢出力幫韓國瑜助選，韓國瑜的很多群眾還是王金平動員來的，可是在美濃那一場群眾大會上，韓國瑜的群眾不只不感激王金平，在王金平演講時，還對王金平開汽水，使他講不下去，這又為什麼？王金平什麼地方對不起韓國瑜？

綠營的內部亂，可是中國國民黨更亂，其原因是馬英九排斥地方派系，掀起派系鬥爭，中國勢力更加入打群架，使該黨的台灣人支持者認定被中國人欺負而反彈，造成該黨崩盤。中國國民黨的傳統一向由中國勢力掌控黨機器，地方派系只獲得資源而已，不主導政治意識。可是馬英九卸任後，地方派系卻搶得黨機器，這是中國勢力所不能接受的，因為他們認為屬地方派系的台灣人不能代表法統。

在中國勢力的眼光中，該黨的地方派系與民進黨無異，況且他們存在蔣介石「先安內，後攘外」的思想，要先打倒該黨的地方派系後再來對付民進黨，所以不可能與地方派系和解。依照中國國民黨的政治生態，只可能在小選區或多席次選區打出漂亮的選戰，大選區就不可能，因為前者中國勢力及地方派系都不必依賴對方的合作，大選區就不可能。

顯然的，就算今年九合一選舉中國國民黨有亮麗的成績，二○二○年總統大選還是沒有空間。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）