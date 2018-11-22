社論》守護台灣民主與價值的選戰

前總統馬英九一反任內「不統不獨不武」之三不主張，提出所謂的「新三不」︰「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，全然改變此次地方自治選舉的性質，使之成為象徵兩岸政策何去何從的信任投票。（資料照）

再過兩天就是投票日，候選人仍在做最後的衝刺，而一些選情膠著地區的選民也仍在天人交戰，思索支持的對象；政治人物的努力與選民的抉擇，結果很快就會揭曉。選民具有自主性，可以依獨立意志投票，不受任何威脅利誘，乃是民主最珍貴的價值；令人遺憾的是，九合一選舉至今出現種種亂象，顯然悖離了民主政治的寶貴價值，若果這些伎倆得逞，使不走正途的政客得以當選，將是台灣民主的沉淪，因而多數選民的決定是否能夠扭轉這股逆流備受關注。我們可以說，這是一場守護民主與價值的選戰。

首先，此次選舉出現很多光怪陸離、造假、霸凌等現象，其惡質之程度，除了威權統治時代統治者舉辦形式上的選舉，並以情治與國安單位全面抹黑、醜化反對者之外，乃是自台灣有民主選舉以來從未見過的狀況。可悲的是，這些民主倒退現象竟是出現在台灣的言論自由與媒體蓬勃發展的今天，且主管單位似乎顯得束手無措，使之不斷惡化失序，彷彿只能仰賴選民自己的判斷，來遏阻此一逆流。但吾人必須承認，此次造假的新聞資訊，其精緻與專業度，以及傳播之特殊管道與速度，若非專業人士、單位很難予以精確剖析，論證其錯謬之處，而一般民眾則更容易加以輕信，再因好奇心與同溫層效應而助長傳播，造成假新聞與訊息充斥的亂象。民主選舉的內涵就是透明化與平等，假新聞氾濫，將會誤導選民對於候選人及其主張的認知，使之缺乏清晰的判準，以致做了錯誤的判斷與投票決定，如此就失去民主選舉的意義。

除了造假之外，網路霸凌的盛行，尤其集體針對對手及其支持者的謾罵、洗版，企圖以網路人海戰術達到威嚇作用，更是破壞台灣民主的包容精神。本來，民主政治就是彼此立場雖然不同，各有支持者，但不能污辱威嚇對方的支持者，則是基本要義。如今卻是網路霸凌歪風強襲，使得生活在自由世界的台灣民眾可能由於心生畏懼而不敢發聲，造成網路社群一言化的現象，網路寒冬降臨，民主向下沉淪。如何扭轉網路霸凌的邪氣瀰漫，是一嚴肅課題，更是言論自由與包容精神的一大試煉。在這個層次上，此次九合一選舉可說是民主存亡絕續的關鍵決戰。

再者，九合一選舉是地方選舉，無關中央政權的轉移，但是，由於中國網軍的介入，幕後操弄，暗助傾向統一的候選人，以及特定陣營候選人對兩岸政策的明確表態，認為改善城市經濟的對策，乃是承認九二共識，才能使貨出得去，人進得來，翻轉台灣經濟，造成兩岸政策成為重要議題。而前總統馬英九更一反任內「不統不獨不武」之三不主張，提出所謂的「新三不」︰「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，全然改變了此一地方自治選舉的性質，使之成為象徵兩岸政策何去何從的信任投票。不統不獨，均是以民意與現狀為基礎的事實陳述，如今改為不排斥統一、不支持台獨，則完全走味，兩者雖然皆曰「不」，但對統一其實是認同支持，對獨立則斷然拒絕。由此看來，馬英九的「新三不」政治新瓶，其實是裝著「化獨漸統」的舊酒。加上金馬獎頒獎典禮意外觸動的統獨論爭，更增添九合一選舉的國家認同意涵，因而選舉結果將可看出台灣民眾能否清楚認知中國暗中操控台灣政局的圖謀，意義之重大，不言而喻。

台灣民主的成果備受世人讚譽，美國近來更不斷公開褒揚，反而貶抑中國的數位獨裁體制；而民主體制與文化的生根，更是台灣雖小，卻能夠在中國的打壓下屹立不搖的關鍵。這些珍貴的資產，在這次選舉中卻被少數候選人與中國暗黑部隊大肆破壞，導致網路資訊真假難辨，同溫層相互取暖，藉以壯膽，並散播強烈的仇恨與對立情緒，而中國借道網路侵門踏戶，更是威脅台灣民主與主權存在最可怖的武器。因此，這場選舉已經是事實對抗造假、民主對抗極權、台灣意識對抗親中勢力的戰爭；而週六的投票結果，將驗證台灣民眾是否有能力與決心保護至高無上的民主價值，以及國家的主權與利益。