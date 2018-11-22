自由廣場》我心目中蔡總統的五大政績

◎ 呂錫民

這次選舉，蔡英文總統被罵得很慘，然而仔細看，批評者卻也提不出什麼具體的事例，也少有足供佐證的數字。所謂「執政包袱」，難道是社會集體心理層面的問題（厭倦老面孔？選民永不滿足？）不一定是實際執政績效？看來台灣選舉被國外媒體批評「綜藝化」，是有值得探究的地方。

以筆者個人觀點，蔡總統就任兩年半，就「國家管理者」這個角度而言，蔡總統的表現可圈可點。尤其台灣是一小國，國際處境困難，能夠兼顧國內外情勢，奮力突圍，打造現今局面，難能可貴。

一、經濟榮景：統計去年全年，外銷訂單總金額4,928.1億美元，創下歷史新高；平均失業率3.76%，民國九十年以來最低水準。

二、所得稅法：立法院通過史上最大減稅案，最高稅率由45%降為40%，大幅提高標準及特別扣除額，未來月薪不到三萬元者，將不必繳稅，五四二萬上班族受惠。

三、股市新高：去年台灣股市站上一萬一千點，創下廿八年新高，萬點以上維持時間，更是歷史紀錄，市值成長超過四兆元，平均每位股民淨賺近一三一萬元。

四、一例一休：貫徹勞工一個禮拜固定休息兩天制度，增加勞工加班工資，實質保障勞工權益，洗刷台灣「血汗工廠」污名。

五、能源轉型：發展本土蘊藏豐富的再生能源，非但能夠確保能源安全，更可促進環境保護與經濟發展。

總體而言，筆者認為蔡總統具有勇於任事、不怕批評的領導風格，堪稱台灣的「鐵娘子」了！

另外值得一提的是，環顧古今中外，所有國家或政黨政治，不怕外患就怕內憂，而蔡英文從擔任民進黨主席以來，到現在身為總統，團結和凝聚民進黨內部諸多派系，堪稱台灣民主政治管理與領導上的成功典範。

展望未來，筆者認為，不侷限於黨內之私，多多站在國家與人民的立場來執政，將是蔡總統能否持續帶領台灣往前邁進的首要因素。

（作者為工研院能環所退休研究員）