自由廣場》（金恒煒專欄）「韓流」堡壘灰飛煙滅

高雄市長候選人陳其邁在電視辯論中痛宰對手，韓國瑜像迷失在市政的結構中，莫名所從；頓時從「韓神」寶座跌落到九天之下。用拳擊賽來比喻，這是重量級對上羽量級，韓國瑜毫無招架之力到慘不忍睹的狀況，用《西遊記》筆法，就是陳其邁打出韓國瑜「意識形態」的原形，甚至禍延幫韓惡補的國民黨所謂「智庫」廿多人。真是天可憐見。這不只是政治／選舉論辯，更是智力遊戲，原來由「假大空」構成的「韓流」堡壘，完全不堪一擊，一步一步被拆解到連「愛情摩天輪」、「太平島挖石油」都不剩。

這兩個小時的電視辯論，已經進入「辯論」與「選戰」的經典之列，上可與陳水扁面折連戰那場比美，勢必成為政治學、市政學或論辯學的重要課程。陳其邁能夠蒼鷹搏兔，也很像美國電影「攻敵必救」（Miss Sloane）中擔任遊說專家的女主角所說：「永遠計算並搶先在對手前面一步」；有家電視新聞台用股市「套坑殺」來形容陳其邁的穩狠準，倒也入木三分。

最受傷也最覺得不堪的可能是韓粉，那些擁有教授頭銜的韓衛兵硬把萎頓倒地的韓國瑜從塵埃中拖出來宣稱「勝利者」！媒體報導，「中天」名嘴謝寒冰認為韓國瑜如此表現是「非戰之罪」，牽拖給「三立」的護唇膏；無論真相如何，名嘴無異承認韓國瑜輸了，到底比那些教授名流誠實一滴滴。

韓國瑜輸到「脫褲子」（雖不雅，卻符合韓伯伯口味），辯後記者會說了一段話，有趣。他說：「我背不出每一個數字，但我看得出問題所在；我到不了每個地方，但我知道方向在何處。」先說「問題」。問題是從認知中發現，沒有認知就不可能知道問題之所在，如果連自家附近的漁港都莫宰羊，如何能知道漁港的問題？其次說「方向」。方向就是政策，政策就在細節，西方人說：「魔鬼藏在細節中」，又說：「上帝藏在細節中」，所以「細節」不是「滴滴答答」。韓國瑜一問三不知，通通說要交給漁業局長（高市府只有「海洋局」）、經發局長，又說文化事業發展也委由局長；什麼政策都沒有，什麼想法都沒有，如何有方向可言？日本奧運兼網路安全立法大臣櫻田義孝在國會答詢時表示自己「沒有用過電腦」，也不知USB為何物；那為何可以當上奧運大臣？他無奈表示：「我也不清楚為何被選上！」韓國瑜像不像櫻田？但高雄選民可以不選他，以免成為全球笑柄。

最後提一下陳其邁。辯論會申論甫開始，他即向韓國瑜喊話：「五天之後，不論誰當選，我們要做的第一件事，就是把這個城市的傷口縫合起來。」這是陳市長打預防針，防堵韓流輸了鬧場。至於他說「愛韓國瑜一萬年」，也有解：有這樣的對手又敢進行直球對決，誰說敵人不比同志可愛？愛他一萬年哪夠。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）