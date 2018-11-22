自由廣場》不忍原民部落被選舉撕裂

◎ 高正治

為何總是原住民觸法：繼新竹縣議會爆貪瀆，有2位原住民議員涉案，日前新聞報載，最高法院公告「屏東縣議會議長賄選案」，指出屏東縣議員其中六人為原住民地區選出之部落菁英，分別判刑，並於11月2日入監服刑，部落族人在臉書網站，紛紛披露不捨、無奈與憤怒，也有當事人發文澄清自己清白，更直指司法顢頇，只是，為何總是原住民族人觸法？

對族人參政卻一再觸法實在不忍：筆者身為排灣族部落傳統領主（mazangiyan），曾任第二屆國民大會不分區代表，參與中華民國憲法原住民條款修憲，長期關注部落政治生態，對族人參政卻一再觸法實在不忍，更擔心目前正在進行中的九合一選舉，從村長、代表、縣議員、縣長、都會議員到院轄市市長選舉，原住民族人皆全面捲入，選前選後，賄選觸法是否也緊接而來？令筆者擔心，亟思探究。

部落領袖公推神聖化、典儀化的歷史進化：傳統上，部落領導者或家族，皆為蠻荒時代的開拓先鋒，帶領族人找尋新的生機及領地開拓。領主需要強大的血族，需要有找尋生計資源的能力，絭養族人生計，久而久之，自然將擁戴領袖神聖化、典儀化，且在部落裡隱喻存在千萬年。日治時期總督府的理番政策，為進行撫綏，透過集團移住，曾孤立不合作的領主，另立歸順的自治會會長或培育青年團團長，部落領袖產生開始混亂，其神聖性也開始轉變，部落思維的隱喻深處也在調適，因受外人統治，調適過程中，常受牽引，隨著外來政黨及黑金的介入，造成目前混雜無序的狀態。

一人一票的選舉，令部落族人間的情感如刀割式的疼痛：中華民國政權退居台灣，將欠缺原住民權益條文的中華民國憲法，及不成熟體制的選舉模式，帶入部落，令部落領袖公推的群體風範，滲入了個人主義競奪的陰氣。目前各大小選舉充斥部落社區，社區理事長、部落主席、村長、鄰長、鄉民代表、鄉長、縣議員、立法委員、市議員等，一到選舉部落族人全面沸騰，同時也參雜前所未有的莫名焦慮。一人一票的選舉方式，有家族對抗，有個人崇拜，有公開的物質及金錢配送，在在令部落族人間的本真性情感，如刀割式的撕裂，一次又一次的侵襲，持續不斷，從原鄉到都會，族人大多陷入不知所措的困境，年輕人則開始出現選舉方式需改變的呼籲。

不自覺的踏入黑金政治的陷阱：就筆者觀察，有些部落以強化儀式飲宴來回應，將到手的金錢福利化，候選人因此需滿足各項需求，物質金錢人力的消耗直線增加，接受政黨支援及不明來路的金錢挹注，蔚為成風。無可避免的，選後則受政黨或派系操控，不自覺的踏入黑金政治的陷阱。最壞的是，還推家人、妻子、兒女出來繼承參選，選出的是失魂的假面官樣議員，在部落人前面講更具官威的官話作掩飾，利用議員配合款做小型建設做為績效，並收取回扣。在議會開議時，則對縣長歌功頌德，對部落土地權益，則噤聲不語，更難與官員議事對話，坐領出席費及出國補助，成為出賣部落權益的隱性殺手。為求掩飾，只能在一次又一次的人情飲宴儀式中，找尋喚不回的部落意識，終於難逃去人性化，不講人情的異文化法網，部落菁英一夕夭折。

讓理性問政的共識民主在部落生根：部落的自然民族屬性，自有其一套領袖菁英推舉的模式，是特有的文化遺產，已受聯合國原住民人權公約的公布保障，台灣在面臨原住民部落準自治之時，應速通過原住民自治法，讓共識民主的理性、公開議事方式，在部落生根茁壯，以擺脫惡質的黑金政治陷阱。

（作者為南島金崙診所醫師，第二屆國民大會不分區代表）