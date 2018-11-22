自由廣場》在地人談台北選情

東京上野公園與台北「蝶翼」

◎ 曾道雄

高雄的雙雄直球對決，令人拍案叫絕！陳其邁直拳和左右勾拳齊發，韓國瑜就如坐在愛情摩天輪上天旋地轉，只忙著隔空抓藥，卻連陳菊政府最脆弱的文化政策罩門都抓不到，還被陳其邁誘入地雷區，誤把衛武營看做文化局隸屬的部門！

即使韓國瑜這趟夜襲被看破手腳，他都還比柯文哲強得多。馬郝前朝留下來的五大弊案，柯文哲不但無法解決，最後還搞成自己致命的五大案。而如果早知道他要兩岸一家親，當初我們選連勝文就好了，人家連爺爺淵源還比他還親的耶！

如果台北也來場這樣的三人對決，以丁守中厚實的立委歷練，加上姚文智的城市願景規劃，只要一陣風起，柯粉恐將灰飛煙滅。

我仔細看過姚文智3D首都願景規劃，可說充滿期待。去過東京上野公園的人都知道，出了車站經過西鄉隆盛的銅像，一路接連的是文化會館音樂廳，國立西洋美術館，博物館，東照宮，東京藝大，直到日暮里的谷中街，是個藝文翡翠的大社區。但上野驛口前的車道幹線是個斜坡，因此他們建起平坦的陸橋廣場，旁邊還有商家。姚文智所規劃的解決大巨蛋公安方案，要建構一個離地七公尺的「蝶翼」 東區立體文化園區，兼具商業與休閒的廣場。它將媲美甚至凌駕上野驛站廣場的功能。或許有人覺得那只是個夢想，但別忘了，當年整治高雄愛河成為今天綺麗風光的計畫主持者，就是這個人！

台北一戰，應該回歸政黨政治的常態，摒棄遊走於紅藍綠白的機會主義者，讓丁姚兩位候選人，憑市政理念和藍圖，甚至統獨與國家認同，可作個公開的陳述和正面的對決，以供市民自由選擇，這才是民主君子之爭，國家之福。

（作者為音樂家，北投區民）

台北人不會再迷失了吧！

◎ 官俊榮

四年前台北市選民造就了柯文哲的改變成真。但四年了，台北的發展是停滯還是進步？或許從不同層面，未必有一致評價。然而就普遍民眾最關切的經濟發展，不僅在這四年相當的失落，不樂觀的情況恐怕也會遞延到未來。

經濟情況好壞，可以個人所得作為指標。按新近的資料，目前台北市每人平均月所得是43500元，已經落在北京之後；中位所得四年中成長微乎其微，遠少於相鄰的新北市。個人所得未能成長，消費當然跟著低迷。

民間消費加上企業投資以及政府支出，構成整體的需求。倘若整體需求持續不足，不但造成城市產值萎縮，個人所得與消費需求會再陷入低迷，形成惡性循環而前景悲觀。

再從產業結構來看，台北的城市經濟已經發展成熟，需要注入新的元素以提振活力，否則將停滯而老化。精緻的、高附加價值的服務業與科技產業才可能有競爭力，因此主政者提供一個有利新創企業經營的環境，應是其所責無旁貸。

此外都市更新不僅符合居住正義，對於停滯的城市經濟，更可以產生龐大的經濟效益：

都市更新提高個人的房產價值，等於創造了財富，進而提升消費；過去房市、股市的景氣帶動消費，進而刺激經濟活力，已有實證經驗。並且跟汽車製造會帶動上游零組件產業發展一樣，大量的都更會帶動營建業，也有相當的住宅配件與設施的需求，可產生近乎火車頭工業的產業關聯效果。都更如此帶動民間投資與消費擴大，再透過乘數擴充的效果，可以有效的刺激需求、提升城市產值。

然而有目共睹的是，台北在過去四年是一個近乎沒有公共建設或投資的城市：

四年之中台北市捷運里程零成長、內湖科學園區的壅塞交通仍未改善、數十處傳統市場仍老舊不堪等；除了拆除北門與忠孝東路公車專用道，四年的記憶中，也未曾有任何與時俱進的重大建設。

台北更是幾乎沒有新興企業或產業進入的城市：

四年招商引資幾乎等於零、東區許多商家已經長期招租等；如果缺少新企業進駐，就不會有新興產業，故而民間投資低落。

更且四年前柯P信誓旦旦強調都更，但四年下來完成不到1%。更可見台北人所得何以未能成長。如此失落了四年，台北人還會再迷失嗎？

（作者為台灣大學農經系教授，信義區民）