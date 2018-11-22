自由廣場》在地人談高雄選情

美漂高青談韓國瑜的soft money

◎ 張桂禎

這次高雄選舉，韓國瑜強打北漂議題訴諸年輕選票。韓陣營估計北漂青年總數的計算公式為「在高雄市出生，戶籍卻在台北、新北、桃園、台中、台南、新竹縣市的人口數」，這種算法讓在高雄出生、外地成長的我大感震驚，一堆人不知不覺中「被北漂」了。影片裡竟也出現正在嘉義南華大學念書的大學生；若這叫北漂，那考上清大、交大、成大、中字輩的台北人，也該比照叫南漂？目前正於美國求學的我就是更升級的「美漂」！

說到底，人往高處爬、力爭上游的道理並不難理解。而直到一九八○年代高雄才出現第一所綜合大學—中山大學，教育競爭力落後半世紀，這過錯不歸長期執政的國民黨，歸誰？

作為一個高雄美漂青年，看著政見會上韓國瑜吐不出政見，之後辯論會上更是暴露出對市政見解的空泛，頗為感慨。自己戶籍地的漁港不熟沒關係，漁業政策怎會半點論述都沒有？和高雄息息相關的石化政策，韓國瑜以不熟悉來避答。口說重視文化政策，結果提出的具體內容是任命一個英文很好的文化局長！滿分九分的雅思考試中我拿到八．五分，照這標準應該是不錯人選？他曾提到「觀光是軟錢，soft money」，但他可能誤會soft money的意思了！soft money可指的是紙幣，也可指透過寫研究計畫等而爭取到一次性、暫時性的經費，在美國更多時候它是代表不受法律約束捐給政黨的政治獻金，這都說明了soft money與觀光並無關係。英文程度是小問題，大問題是外界好奇他如何達到「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，他的答案竟然是「九二共識」！不久前他才高分貝宣示不准有意識形態的抗議遊行在高雄出現，結果自己的主軸卻是以意識形態為本，更甭說馬政府執政八年，卑躬屈膝地承認九二共識，經濟成長率卻還成天「保一」、「保二」，拚經濟的成績無疑是死當，韓國瑜這時候怎麼沒有了「想像」、「做夢」的能力了？自許為北漂青年者，還會相信韓國瑜能幫你漂回家嗎？

（作者為橋頭子弟、美國常春藤盟校學生）

又老又醜又髒的真相和蛻變

◎ 曾貴海

一九九八年之前國民黨執政時代，高雄人往往會被惡氣嗆醒。那時的全台衛生下水道接管率只有6%，而菲律賓和印尼已達40%，台北市佔了28%，高雄3%（前鎮河是七彩排水溝），吳敦義八年任內增加到6%。一九九八年十二月民進黨謝長廷就任市長，中間陳其邁和葉菊蘭代理過市長，他們三人將接管率增加到40%。

至於高雄市民每人佔有的綠地，原本少於二平方公尺，是全世界一百萬人口以上排名倒數的城市。二○○七年至今，陳菊市長在十二年任內，闢建一六○公頃以上的公園綠地，十幾個滯洪池，成就了今日的高雄。

高雄人長期忍受健康的傷害，為台灣經濟犧牲奉獻，為台灣產業發展提供能源，現在卻有人羞辱高雄又老又醜又髒，除了缺乏社會變遷的常識，更毫無感恩之心和正面的心思。高雄人，怎麼放心把高雄的未來交給一個不了解高雄、歧視高雄、又沒有具體政見的人！

（作者為苓雅區民，衛武營公園促進會創會會長）

挖石油要引爆戰爭？

◎ 王勤雄

韓國瑜將原先所稱在太平島挖石油，改稱為「在太平島海域挖石油」。他真懂嗎？

二○一六年七月十二日「南海仲裁案」公布結果，認為中華人民共和國不享有基於南海九段線的歷史權利，並要求中國必須立即停止在南海之開發活動。文中並以南沙群島島嶼（包含太平島）都是礁岩，天然條件不足（例如無法自行產出淡水等），無法維持人群居住及經濟生活等理由，認定南沙群島島嶼皆不符合聯合國海洋公約法第121條第1項定義上之島嶼，因而依同法條第3項規定，無法主張二百浬專屬經濟區及大陸架海床之底土資源之權利（如開採石油等）。事後中華人民共和國及中華民國（台灣）皆表示不能接受此仲裁結果。

南海諸島在地理上有其戰略上、經濟上及海底資源地位。中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞等數國都宣稱對於南海諸島擁有主權，而菲律賓、越南更主張對太平島擁有主權。二○一四年時，中國在南海海域設置鑽井平台探勘石油，越南遂派船艦前去阻撓，還引發大規模排華事件。美國近期更表示南海不屬於任何國家。可知台灣欲在「太平島或其周邊海域開採石油」，事實上無法取得聯合國及其會員國之認同，且將引發周邊國家眾怒，爆發戰爭。

可見，韓國瑜此一空心政見，僅在騙選票而已。

（作者為仁武區民，前法務工作人員）