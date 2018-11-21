社論》守住台灣民主防線

美軍「雷根號」和「史坦尼斯號」航空母艦打擊群，在菲律賓海進行雙航艦操演。這樣的軍事行動，矛頭無疑是對準積極在南海軍事化的中國。（圖取自雷根號航空母艦臉書）

選舉進入最後關鍵時刻之際，張忠謀代表蔡英文總統參加ＡＰＥＣ，他與美國副總統彭斯進行雙邊會談，對提升台美經貿合作交換意見，並提及台美ＦＴＡ。在此前後，張忠謀也與新加坡總理李顯龍、日本首相安倍晉三等會談。至於，彭斯與習近平的會談，則以不歡而散收場。雖然ＡＰＥＣ今年未達成共識，在國際政治的起伏中，台灣的抗中助力顯然還在增加。

在此之前，馬英九的「不」統亮出底牌，搞了半天是「不排斥」統。國民黨候選人個個避之唯恐不及，因為這次選舉他們一開始便以拚經濟掩飾意識形態，以包裝兩岸關係好台灣經濟才會好的潛台詞。在這種情況下，表露心跡的「不排斥」統，忽然從天外插入一筆，急得那些候選人唯恐被發現退潮之後沒穿泳褲。馬英九亮出底牌，猶如吳敦義的肥滋滋，不僅是選舉局中人的豬隊友，也將國民黨人對台灣主權與民主的鄙夷顯露無遺。那些有意無意的演出，把國民黨候選人的內心戲生動地表露出來，對選民行使投票權自有不小參考作用。

除了ＡＰＥＣ現場，在不到一個星期就要投票前，美軍「雷根號」和「史坦尼斯號」航空母艦打擊群，在菲律賓海進行雙航母操演，航母「雷根號」打擊群被發現在南海航行。這樣的軍事行動，矛頭無疑是對準積極在南海軍事化的中國。美國在南海頻繁地自由航行，以及七月十月軍艦兩度通過台灣海峽，同時還有航空母艦在台灣附近的相應活動，凸顯了南海與台海對美國而言是一盤棋。美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助卿墨菲便直指：華府不會在南海、台灣議題上屈服於中國。印太戰略，有助於守住台灣的安全防線。這樣的地緣政治演變，堪稱中國對台灣文攻武嚇、介入選舉的一大反作用力，而其戰略目標就是維護台美的共同價值：民主。這次美國期中選舉，中國介入的斧痕班班可考，於是北京對台灣重施故技華府別有警覺。ＡＩＴ主席莫健日前接受台灣媒體專訪便指出：九合一選舉，顯然有外在勢力試圖改變台灣輿論風向，並散播不實資訊。守住台灣民主防線，廣大選民身負重責！

台灣在國際政治得道多助，乃至台美關係持續升溫，相較於國內選舉現場的外力陰影，乃至東奧正名公投的明槍暗箭，刻畫出一幅台灣民主的暗黑側面。就北京更沉默更險惡的攻略而言，這次選舉的詭譎多變比起以往的選舉，更加提醒廣大的選民：除了國內特定媒體獨厚個別候選人的現象，是不是還有藏身幕後的隱形軍團？換言之，這場選舉表面上的風起雲湧，可能只是戴著面具的傀儡戲，而這場選舉真正的戰場在於，民主台灣與專制中國的不對稱作戰：敵暗我明，中國銳實力正在穿透台灣。隱形軍團的幽靈在台灣上空徘徊，最大的隱憂在於他們所扶植的政黨與候選人如果當選，那麼打著民主反民主的戲碼勢必會在選後愈演愈烈，讓台灣的民主走向崩潰，從而讓台灣人民失去自保的憑藉。

反觀，侵門踏戶的金馬獎風波，北京的一中原則，儼然騎著金馬來台灣耀武揚威。相較於施壓國際企業屈服於一中原則，以矮化台灣的主權國家地位，這是對台灣更直接的「夜襲」。誠如ＣＮＮ報導，金馬獎引發政治爭議，中國政府目前反應相對低調，這是因為考量到台灣九合一選舉即將到來。顯然，中國也深知激昂台灣人民的同仇敵愾，只會像以往那樣引起海嘯般的反撲。另如東奧正名公投，中國透過國際奧會，以停權、除籍之恐嚇，施壓中華奧會與台灣運動員，這又是把中國對台灣的敵我矛盾，技巧性轉化為台灣的內部矛盾，讓台灣追求正常國家成為一種自耗運動。

華府不會在南海、台灣議題上屈服於中國，在這方面美國無疑是台灣的助力。而莫健當面告訴蔡總統，美國對「東奧正名」幫不上忙，在這方面華府的動機不同於北京，但也許仍是不可迴避的制約因素。外部環境的詭譎多變，在在提醒台灣人民，從民主之路走向正常國家，需要慎謀應變、細膩操作，方能確保有進無退而不致原地打滑。