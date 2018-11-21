自由廣場》高雄人看反年改韓流

◎ 邱錦成

韓國瑜在我居住的高雄掀起選戰千層巨浪，造成今日情勢的原因很多，但吾意以為反年改退休人員傾全力助選，絕對是重要的原因之一。

每一位年長的反年改退休人士都有子女、親戚、朋友，還有其加入的各式各樣Line群組、社群網站，瘋狂轉傳不利民進黨及其候選人的訊息，高雄數萬不滿退休軍公教人員，每個人拉二票，灌十萬票可怕吧！何況全台灣反年改退休軍公教人士都可以透過各式網站挺韓，想想看，有這麼多人自動自發為韓力拚，他的空軍會不強嗎？

這些人其實不見得真正喜歡韓，只是想透過韓擊敗陳其邁，打趴綠營，重挫民進黨及蔡英文，這是二○二○總統大選讓民進黨下台的第一步。我的幾位退休公教朋友還告訴我，只要藍營重新執政，他們的退休金就可以恢復了！

陳菊曾說，改革總是顧人怨的。的確，被改革者一個月少領一、兩萬塊，就像身上被割一塊肉一樣痛，不明事理者難免懷恨在心，何況這些人原本大部分就是藍營支持者，自然更一心想推倒改革者。

年金改革有受害者，也有受益人，只可惜受益者無感、沒有動力去擁護改革者，因為他們的收入並沒有一個月多一、兩萬塊。

事實上，他們的受益是無形的，而且是在未來。重點在於年金假如不改革，退休基金數年後會枯竭，為了不破產，只好提高現職軍公教人員退休金提撥率，年輕一輩的軍公教人員每個月實領薪水不就減少了、受害了？可是年金改革之後，這個害處就不會發生，所以全國年輕一輩軍公教受益，卻是無感，自然也就沒有動能出來，在網路力挺讓其受益的民進黨了。

另一方面，無論軍保、公保，除了從軍公教人員每月薪水扣一定比率的保費外，政府也相對提撥一定比率的金額，一起存入退休基金，而政府提撥的相對金額又大於公務員繳交的金額，也就是說，將來提撥率提高時，政府的財政負擔也會加重，那麼全民也就受害了，也就是所謂「台灣希臘化」。

可是現在年金制度改革了，這個問題就不存在了，卻是全民無感，既然受益者無感，當然就不會刻意去挺改革者了。難怪過去的政客不願去做這種吃力不討好的事。所以，我一直在想：改革錯了嗎？

（作者任職金融業，左營區民）