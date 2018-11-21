自由廣場》《林保華專欄》教訓國共，一票不能少

沒有幾天就要投票了。雖是地方選舉，但是從國民黨的反撲，共產黨的介入，都接近總統級的選舉了。美國的關注也史無前例，顯見台灣的國際影響。因此民眾也從不大關心而激發出他們的參與熱情。

投票選擇的對象，當然是要能夠捍衛台灣主權，推行改革，發展經濟，關注民生的政治人物。環顧台灣，目前還是應該把票投給民進黨，雖然這幾年做得沒有盡如人意，還有不少努力的空間，但是也做了很多，台灣在各方面都在進步而不是倒退。反觀國民黨候選人，他們可以與吳敦義切割，與馬英九切割，就是不能與共產黨切割，沒有一個敢於拒絕「九二共識」與「兩岸一家親」。憑這點，就不能把票投給他們。何況他們除了做中國應聲蟲，還極力反對改革，所謂拚經濟是能撈就撈，照顧的是與黨國特權有關的民生。

這次競選過程也是國共騙子的粗言穢語大展，經過辯論與網戰，那些做賊喊捉賊的候選人，那些東搖西擺的機會主義者，都現出原形，原來只是空心老倌、撈錢能手或投機政客。

這次選舉，民進黨出現意料不到的險情，給了他們一定的教訓，促使他們反省。如果還把本來投給民進黨的選票投給國民黨，這裡減一，那裡加一，民進黨比國民黨就少了兩票；即使不投民進黨，也不投國民黨，民進黨也是少了國民黨一票。民進黨與國民黨的差距越小，共產黨就越高興；如果不幸翻轉，國共就要大肆慶祝，台灣也陷入危機。我們必須阻斷他們的黑手，才能顯現台灣是具有明顯獨立個性的國家。

目前我最關注的兩個選區是新北市與台北市。新北市老縣長蘇貞昌老驥伏櫪，肩負直搗國民黨最後一個堡壘的重任。他的衝勁與年輕心境使我對他充滿信心。面對不知轉型正義為何物，只識包租炒地放債的對手，新北市民應該給蘇貞昌讓新北再次閃耀光輝的機會。

台北市是國家大門，卻成為中共進出的後門，不但有失國家尊嚴，也帶來國安問題。姚文智對國家主權的堅持讓我肅然起敬，而且為使台北煥然一新可謂殫精竭慮，其他幾個候選人完全無法和他相比；何況他有改造高雄的豐富經驗。因此即使在國家認同上與他有異的市民，也應該投票給他。綠營的基本盤更必須全部歸隊，全力衝刺，在難得的天龍三部中來個後來居上，創造讓國共目瞪口呆的選舉奇蹟！

我也希望其他縣市都能夠創造不同的奇蹟，這些氛圍正在形成，讓「國民黨不倒台灣不會好」的拼圖越來越完整。

不論是打滾街頭還是敲打鍵盤的戰士，還有沉默的大多數，在投票那一天都要盯住國共，一張張票構建我們的韌性與決心，給他們從過去到現在的霸凌台灣一個教訓。選後我們再對民進黨進行更嚴格的監督，讓台灣配合難得的國際環境，走向光明的未來。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）