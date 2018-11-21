自由廣場》馬英九說漏嘴的真話

◎ 黃世澤

香港出生的前總統馬英九在替韓國瑜拉票時，說漏了嘴，指香港又老又窮。雖然馬英九本來又胡扯高雄又老又窮，只不過，馬英九這說漏嘴，某種程度上反映了現實。

像香港政府十九日公布《香港貧窮情況報告》，貧窮人口一三七．七萬，再創九年來新高；媒體以「五個港人一個窮」，大力報導。論罪魁禍首，當推中國莫屬。

一九九七年英國將香港主權交予中國時，香港是一等繁華的大都會，樓價有點高，但居住環境和租金水平還是可以負擔，有美輪美奐的社會房屋，當時香港的私隱權法和人權法，比英國本土還先進，英國在人權法和私隱權法上，有一段時間還得借鑑香港的案例。當時的香港電影和音樂，都是可以向全亞洲、甚至全世界輸出的。雖然香港有很多人怕共產黨，很多人都尋求外國國籍，但很多也都回流到香港打拚。筆者成為英國公民時，也沒有想過香港這麼快就變得又老又窮，連筆者也得主動離開香港，在德國營商找機會當「德漂」。

今天香港因為大量不受節制的中國移民，以及炒賣資金，樓價是天價，租金也是天價，但居住面積和環境差得有如貧民窟，很多要用逾萬台幣租只有十坪也不到的住宅，真不知什麼道理。而營商環境方面，完全向中國傾斜，差不多只有與中國相熟的大財團，才有機會拚下去，一般人要創業，那些資本不大的歷史悠久老店，都一概生存不了。

很多人以為德國物價昂貴，但實情是，德國稅制比較嚴，但有比香港公平很多的營商環境，租金以及各類支出，亦比香港合理，因此，筆者一年半前「漂」到德國創業，而不留在香港。

如果香港不是被中國所累，應仍是亞洲首屈一指的大城市。國民黨竟然認為中國人可以救台灣經濟，這是天大的騙人笑話，更何況以此時中國經濟走向崩潰的狀況，中國沒有把台灣拖累，已經要感謝上蒼。

馬英九這說漏嘴，已經指出一個明顯事實，那就是中國不會幫台灣經濟提升，相反地，只會令台灣變得又老又窮。像韓國瑜、侯友宜之流，正是將台灣推向又老又窮一條死路，恐怕屆時不會有北漂，只會有很多台灣人被迫往其他國家尋找機會。

（作者是居德英籍時事評論員，於香港出生及受教育）