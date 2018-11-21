自由廣場》傅榆最酷的…

◎ 楊服平

今年金馬獎最佳紀錄片由《我們的青春，在台灣》獲獎，導演傅榆領獎時，淚流滿面地表示，希望有一天能夠看到台灣被認為是一個政治上獨立的實體，一席話引爆中國影人抵制金馬惜別酒會、取消原定行程或提前離台，傅榆的臉書也湧入上萬則網友回應（大部分是來自中國的怒罵和攻擊），包括「從此之後妳不用混了，更不用想踏足中國電影界」等批評。傅榆淡定回說：「對於日後或許無法再和許多優秀的中國電影工作者交流，我當然也有遺憾，但對於我日後職業生涯所可能面臨的一切後果，我願意承擔，並且不後悔」。這樣坦然的態度，是傅榆最令人欽佩的地方！

要知道，想在中共眼皮底下的中國市場討生活，自然就得熟悉「公開表態輸誠」的潛規則。無論是因為在韓國節目表示自己來自台灣，並舉中華民國國旗，而遭大陸猛烈抨擊，事後拍片致歉並聲明自己是中國人的周子瑜；或是二○一六時，因遭疑為「台獨」的情況下，被《沒有別的愛》片方發表聲明撤換的戴立忍；甚至今天一個接著一個轉發「中國一點都不能少」圖片的藝人們，一個個都是在「老大哥」監視下，不得不表態的台灣演藝人員。傅榆就是不一樣！

據《自由亞洲電視台》十六日報導指出，近期中國許多異議人士遭到整肅清查，有爭議言論者，輕則社群帳號被刪，重則被捕入獄。更令人驚心的是，中國網友都可能是暗中搜集資訊者，隨時準備往上呈報，「靠著壓迫別人，緩解自身被壓迫的情境」。在習慣言論自由的台灣人看來，簡直是一場悲劇。這場悲劇，卻透過黃安之流，日漸籠罩台灣。

中共對我們的侵犯早已不限於「政治」，在體育、電影、商貿各層面，我們一再地退讓，卻仍然不能滿足中共進逼的野心，服貿協議和影視大舉西進，被證明了只是徒增他們的籌碼，台灣人到底什麼時候才會認清楚中共的惡意？

（作者就讀國立大學新聞系，高雄市鳳山區民）