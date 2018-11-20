台北的選擇，台灣的考驗

這一次台北市長選舉，正考驗著台北市民的選擇。三位主要候選人，被以綠標示的姚文智是民進黨，被以藍標示的丁守中是中國國民黨，以及被以不藍不綠，卻又被認為染紅的無黨籍柯文哲，他曾自稱白色力量，但混雜了多種顏色而混濁的他，在三一八學運典型人物林飛帆心目中，不盡然！也在四年前許多支持者心目中不盡然，群起抵制、反對的，正是這些原來的支持者。

四年前，柯文哲順白色力量聲勢，以及民進黨放棄提名的支持，當選市長，但他自以為壯大之後，從自稱的墨綠變色、翻臉不認人，逼得民進黨支持者要求自提人選。市政被認為並無成就的他，對藍綠的政黨光譜，打為垃圾不分藍綠的無厘頭邏輯（其實，垃圾不分顏色），且以跳脫藍綠，視政黨政治於無物。在網路聲勢仍有高人氣，呈顯趾高氣揚姿態，有一種「不然你要怎樣？」的氣勢。（台灣人的政治身影少有此種身段。）這次選舉的亂象似乎也來自柯文哲的延伸效應。韓國瑜亦步亦趨、走火入魔。兩人的現象都破壞了台灣民主化與主體性的正常發展。

被視為天龍國的台北，從前阿扁市長施政滿意度高，卻未能連任。現在，柯文哲操弄顏色政治走夾縫。他在中國國民黨似已被唾棄的狀況下，與丁守中和姚文智之間，形成奇怪的脫出機會。民調聲勢似乎領先的他，一方面取藍色陣營的票，雖然他不是藍，卻似乎更獲得中國北京方面的支持。以支持他可以讓民進黨落敗，打擊民主化、本土化政治發展，他樂於因此坐享其成。

而綠色陣營有些支持者更不願中國國民黨人再出任台北市長，兩種棄保效應都被柯陣營操作。姚文智的支持度與之前民進黨支持度的差距，呈現迷離狀態，或係這樣的因素起了作用。其實，棄保是同質性相近人選的選擇，柯與丁就是。

在民進黨姚文智與中國國民黨丁守中之間的邊際，殺出程咬金。柯文哲在兩種不欲之中得利。既傷了姚文智，也傷了丁守中。但真正發展會如何？既非理性，也非感性，文化上又充滿虛飾、矯情。柯文哲造成改革運動的分裂、弱化，凸顯一己，混淆台灣發展方向。

丁守中原有中國國民黨的基本盤、姚文智也有民進黨的基本盤。各守盤勢，柯文哲沒有機會當選。但形勢發展彷彿不如丁、姚所能把握。變了！？變了！？變了！？理性或非理性交錯，一盤亂棋的虛實正顯示台灣錯亂的人心與台灣民主的脆弱。其實，只有姚文智對都市形貌有願景和亮點。

如果導向民進黨姚文智與具有相似性的中國國民黨丁守中及柯文哲之間的選擇呢？如果導向台灣首都台北與中華台北之間的選擇呢？支持台灣、支持改革，就應該堅定支持姚文智。這考驗台北市民如何看待自己的國家？應該這樣面對這一次選舉，應該面對這一次考驗，作出對台灣國家正常化發展的好選擇！堅定台灣主體性路線，是真正的好選擇！年輕女性電影人傅榆在金馬獎的一席話，應點醒迷惘的台北人。（作者李敏勇，詩人）