自由廣場》被公投綁架的性教育、性平教育

◎ 鄭文殊

愈近選舉，又到了流言滿天飛的時候。原本LINE的群組裡，就充斥著許多不負責任的言論，最近更是大量收到某團體的轉傳文宣，甚至還有公投的投票指導，連教師群組也無法避免。

看了許多熱心轉傳的文章，原本不想回覆什麼的我，忍不住開口了：「公投可以表達自己的意見，但身為教育工作者，是否應該多方求證，而不是人云亦云，把我們正在努力的性平教育妖魔化。」並附上教育部公布的正確版本。沒想到我認為很單純的一件事，竟然引起了軒然大波，PO文的同事立刻退出群組，開群組的同事也立刻私訊要我刪文。

我一直知道台灣的民主不夠成熟，常常是「假民主之名行暴力之實」，在這一刻，我忽然深刻體會到「挺同」人士可能「被嚴重霸凌」的處境。身為一個五年級後段生，有三個孩子的老古板媽媽，我，其實也有部分的「恐同症」（很怕孩子有一天跟我表明要出櫃），我不挺同，但也無法容忍有心人士對於性平教育的汙衊。性平教育，明明就是很簡單的一件事不是嗎？任何人都應該被尊重，但現在卻被當成同性戀推廣的教育。

身為教師，如果把自己的雙眼蒙蔽，真的能在教育的第一線盡好自己的本份嗎？

（作者為國小教師，台中市民）

教育部應提出專業主張

◎ 鍾邦友

日前有個頗受學生歡迎的名嘴級健教老師告訴我，高職男生在課堂上問早洩該怎麼辦，他不避諱的以泌尿科醫師提供如何延遲射精的專業知識據實以告，卻遭家長檢舉教學內容過度露骨，最後還要寫檢討報告，他大嘆現在太認真教學也會被告，更疑惑何時教才是正確時間，難道要遮遮掩掩的，再讓他們自行到網路上尋找錯誤資訊？

這讓我聯想到最近同志、情感及性教育是否該在中小學實施的公投議題。根據「性別平等教育法」的內涵，本來就應該教導學生相關的知識與內容，教什麼、怎麼教才是最該關注的，卻因為公投門檻下降，讓性教育的相關內容成為敵對勢力駁火下的砲灰，反對教學的意見似是而非，甚且將內容妖魔化，難不成反對施教的公投過了，學校便真的不用再教？

而中央教育部官員們好像事不關己，對家長的疑慮沒有建設性的說帖，更未力挺老師依法與課綱教學的自主權利，讓老師們如臨深淵，更屢屢澆熄教學熱情。

可以預見未來的爭端肯定更多，教育部更應該挺起肩膀，提出合於教育原理及發展心理學的專業主張，讓老師免於被家長無端曲解與責難，方為性教育的正道。

（作者為高科大兼任助理教授，講授性別心理學）