自由廣場》當Alex Gladstein提到「中國共產黨的奴隸」

飲水思源談台積電與高雄選舉

◎ 黃天麟

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」在台灣登場，首席策略長阿雷克斯．格拉德斯坦（Alex Gladstein）提到科技與民主說：「台灣台積電為全世界手機元件之製造，是自由的基石，中國也在傾全國之力在發展晶圓製造，如果沒有台積電，我們都會變成中國共產黨的奴隸。」我們今天有台積電，或許要先飲水思源，從四個階段看相關人士的努力與貢獻。

一、中國之所以在半導體產業落後，要溯及李登輝前總統之「戒急用忍」政策限制台灣半導體產業登陸。中國不得不轉而向日本求助，一九九一年與日本NEC合作之首鋼日電成立，上海松下半導體、無錫華芝半導體（東芝67%）亦同年成立，但因日本對技術移轉控制甚嚴，合作終歸失敗，中共一九九○年代的半導體大計畫隨之泡湯。

二、中國再轉向台灣挖角，二○○○年四月中芯國際張汝京偷跑中國，十一月王文洋之上海宏力繼之，次年十一月聯電之和艦也偷跑，中國半導體產業展現出即將起飛之勢。惟因這些台資企業均屬挖角偷跑，後援不繼，良率不高，不成氣候，戒急用忍仍然發揮了功能。

三、二○○○年政黨輪替，扁政府採積極開放，北京趁機經台商積極遊說開放晶圓登陸。二○○一年底經濟部順應要求提「開放晶圓赴大陸投資背景說明」，決定予以放行。所幸，當時台聯黨以及本土思維的人士（包括筆者）極力反對，展開長達三個多月熾烈論戰，終於與當時民進黨政府達成三點條件下才准放行的協議，其中一條是「在台十二吋晶圓廠量產達六個月以上」。國內十二吋晶圓廠為此如雨後春筍，奠定了台灣半導體技術領先之局。

四、二○○八年馬英九上任，二○一○年與中國簽訂ECFA，進而談判服貿、貨貿協定（如過關必使中國半導體業之宿願提前達陣），但二○一四年三月遭太陽花學運阻擋成功，讓半導體產業持續在台生根茁壯，也才有今天Alex Gladstein「如果沒有台積電我們都淪為中國共產黨奴隸」之感言。

此次選舉，台灣的半導體再次面臨危機。民進黨高雄市長候選人陳其邁大呼建設南部半導體產業科技走廊之時，國民黨候選人韓國瑜卻大談賭場、主張對中國全面開放，不談政治（即在一個中國原則之下亦可）力主引進中資，等於要把即將成形的南部科技走廊廢於一旦。

週六投票日將決定高雄將來是科技半導體之都，或一中市場下的賭城，請選民以你的一票保護得來不易的台灣半導體產業。因為正如Alex Gladstein所言，我們不想「淪為中共奴隸」。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）