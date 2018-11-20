自由廣場》（北社評論）這一票，選的是美日同盟或中國一省！

◎ 張葉森、李川信、廖宜恩、翁銘章、王敏禎、顧秀賢、蕭曉玲

本月二十四日星期六，就是九合一選舉，加上台灣有史以來最多公投案的超級投票日。再怎麼無感，都可以察覺這次和以前的地方選舉非常不同：中國的手，已經毫無忌憚的深深介入！除了引起國際社會密切關注，更迫使利害相關的美日兩國明白表態。

國際觀察的焦點，莫不放在中國如何操控這次台灣選舉。國安人士曾表示，從第一次總統直選開始，中國即已介入干預，廿二年後的今天，操作模式已進化成一個成熟的「產業鏈」，除了中國的指揮系統，也架構出層層金流／宣傳／動員系統，滲透台灣的成員如水銀瀉地散布各角落：媒體、黑道、賭盤、親中促統團體等。中國運用這個系統，透過台商等組織，將龐大的資金以隱密的方式轉入特定團體，幕後操作台灣媒體及網軍造神以及扭曲抹黑栽贓與霸凌，用大量假訊息進行洗腦，強力箝制所有質疑或是支持對方的言論，目的當然在影響選舉的結果。

最令人擔憂的是，如果中國可以成功的藉這麼卑劣的手段，在短期內將一無是處的傀儡塑造成救世主，或將長期努力備受稱譽的菁英，抹黑栽贓成萬惡不赦的惡人，如此不僅是台灣的夢魘，更是對所有民主體制國家的威脅！近日，AIT於臉書指出，TVBS將「莫健稱台灣假訊息是全世界最嚴重的地方」專訪下架，除了凸顯台灣輿論遭外在勢力操控的嚴重，也是對選舉結果的擔憂。

這次投票的結果，攸關的不只是各縣市未來的發展，更關係著台灣未來的前途。這幾天，美國兩支航母戰鬥群在菲律賓海域軍演；日本前將領說「美日會採取一切措施，不顧代價維護台灣」；APEC峰會張忠謀與美國副總統彭斯雙邊會談，沒有彭習會…。美日和中國都一樣對台灣強烈表態，身為當事人的我們，豈能置若罔聞認為事不關己？

當中國節節進逼，要利用台灣的民主選舉顛覆民主價值之際，一一二四是台灣民主自由與中國獨裁專制力量的對決，國人務必要去投票表明立場！除了選出合適的人選，淘汰不適格者外，更要記得對公投第十三案「東奧正名」投下同意一票，宣示台灣要民主、要正名的決心。

處在美中準冷戰夾縫中，身在台灣的你我應該要選擇美日同盟？或成為中國一省？選錯邊、站錯隊的結果，等著台灣的將是一場大浩劫！保民主、保台灣，大家一起來！

（作者分別為台灣社長、台灣北社社長、台灣中社社長、台灣南社社長、花蓮東社社長、台東東社社長、台灣教師聯盟理事長）