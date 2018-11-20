自由廣場》〔台灣青年談傅榆〕溫柔而堅定的向中國說NO！

◎ 蔡宗翰

第五十五屆金馬獎上，台灣導演傅榆獲得最佳紀錄片獎的得獎感言，被解讀為「台獨宣言」，引發一片論戰。在評論之前，應先釐清此一「台獨宣言」始末。

首先，許多泛藍政客與所謂的專家批評傅榆「惹是生非」，莫名其妙放砲，蔡正元甚至痛斥傅榆「破壞默契」，在金馬獎這種藝術殿堂偷渡政治。但就當日狀況而言，是先有中國導演張藝謀頒獎時的發言「傳承中國電影」，而後才有傅榆的感言。批評者罔顧事實、切割脈絡，絲毫不理會張藝謀「吃豆腐在先」，只指責傅榆作為台灣人的真情流露發言在後。

其次，回到現實國際格局，中國無論是對台灣參與國際時無所不用其極的打壓、動輒「武統論」的「血洗台灣」放話、沿海數千飛彈部署、與台灣邊緣「被統派」政黨的可疑資金往來……這些每天發生的日常，都是中國蠶食鯨吞台灣的「現在進行式」。

藝術源自於生活，我們台灣新生代的年輕導演所拍攝的紀錄片，正是針對兩岸之間的對話、政治想像、未來溝通等而拍攝。台灣在中國不斷升高的逼迫與壓力下，透過能見度極高的平台發表感想，本就是言論自由的自然展現，猶如陽光、空氣、水般正常不過，何罪之有？為何要受到來自中國網民及台灣泛統派的侮辱與追殺？

最末，一些批評者對於言論自由的不理解，超乎一般人的想像與認知。言論自由多元，在台灣的實踐，是保障每一個人有自己的發言權利。所以即便在傅榆發言之後，後續上台的中國影人開始慣性的「政治正確」發言自保，聲稱「統一」、「中國台灣金馬獎」，即便那些內容令台灣民眾不悅，但他們的發言仍受保障，不會有秋後算帳的追殺。但中國政府的強大壓力，先前中國當紅女星范冰冰「被失蹤」、「被查稅」的殺雞儆猴，就足證一切。在台灣難以想像的各種荒謬，在中國則是屢見不鮮。

傅榆不是trouble maker，也沒有破壞兩岸間根本不存在的「說好不提統獨」的默契，因為當中國政府亟欲破壞現狀，鋪天蓋地的文攻武嚇，我們最好的反應不是讓「藝術歸藝術、政治歸政治」，裝作什麼都沒有發生，而是用更多的人民自發性表態，溫柔而堅定的向中國說NO！讓世界知道，我們台灣，就是一個獨立的國家。這是人民的選擇，也是我們自己的決定。

（作者為台灣大學社會科學院研究生）