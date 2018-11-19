有人「空飄」選高雄市長，假道具、假新聞、假故事全部出籠，利用網路容易膨風的特色自爽，但網路容易被造假膨風，卻也容易被起底而消風。假的畢竟真不了！

空飄者言行暴露對高雄的輕蔑；為隱藏軍系立委打人的黑底，討好深藍的票，卻又怕嚇跑非藍的票，天天自己打架，造假自我膨風，又露底自我消風，統媒與五毛黨越幫越忙。

在台灣民主化過程中，有兩首歌唱垮了國民黨：「黃昏的故鄉」和美麗島事件後，代夫出征族的「望你早歸」。這兩首歌都代表一個世代的苦痛，不是空飄族所能感受。

但「空飄」抄襲，先點殺氣騰騰的軍歌「夜襲」造勢，前字輩馬統還說「你們」越不要我們唱，我們越要唱。「夜襲」以民為敵，也讓空飄露底，造成消風，預告次場改唱「黨外」聖歌「黃昏的故鄉」。

「夜襲」喊「殺敵」，「黃昏的故鄉」悲嘆有家歸不得，「空飄」為騙票，居然可以把兩者「包容」，只證明他是來亂的。

沒有人禁唱「夜襲」，但「他們」唱錯場合、唱錯對象。如果馬統之流見了習大大、「匪幹」，當面高歌「夜襲」，他們會聽到台灣人「掌聲響起」；在台灣選舉場合，對高雄選民嗆「夜襲」，又喊「包容」，那是見鬼！

「黃昏的故鄉」一度是黨國禁歌，罪名「靡靡之音」，真正原因可能原曲是日本人所作，歌詞不但「鑽進」海外黑名單，而且可能讓蔣家老兵想家，但那才真是「他們」不讓「我們」唱，我們越要唱的歌。

當年的台灣留學生，把「黃昏的故鄉」當「國歌」，有會必唱，每唱便淚崩。歡迎「空飄」抄襲造勢，拉歌手無病呻吟唱「黃昏的故鄉」，再次唱垮國民黨！

（作者王景弘，資深新聞工作者）