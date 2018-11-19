社論》今年選舉狂潮的背後

今年選戰之初原本氛圍平淡，後來因為特定候選人網路造勢成功，選情快速沸騰，使得這場地方選舉的熱度與規格竟不下於總統大選，激發出民眾高度參與的熱情。民眾重視與參與選舉，是民主政治良性發展的表徵，但不必諱言的，此次選舉熱潮之中，卻充斥著是非對錯的混淆，公然造假，網路霸凌，以及中國網軍扮演幕後黑手等，在在衝擊民主的基本價值與社會良善的道德觀，甚至影響國家安全，讓人不能不憂心。

首先，此次選舉造謠與假新聞氾濫，且以網路衝量方式，令民眾惑於駭人氣勢一時難辨真假，可說已淪為一場事實與謊言的戰爭。其中最惡質的案例在於，明明這二十年來高雄的進步有目共睹，公共建設一日千里，城市形象脫胎換骨，煥然一新，卻被貶抑得一無是處。誠然，高雄建設有成，乃是執政者的本分，不能獨攬其功、得意忘形，民眾更不必對民進黨感恩戴德，非要支持民進黨不可，但是進步中的高雄卻被加諸「又老又窮」的污名，民進黨執政績效反成了反對黨口中的暴政，且夸夸其談翻轉高雄，成為全台首富，卻提不出有效具體的政見，這種潑髒水、亂扣帽子的競選手法，實在令人不敢恭維。人們常說邪不勝正，事實勝於雄辯，但是，此次選舉有很多謊言、假新聞，例如吳敦義時期愛河的水可以生飲、又甘甜的鬼話，都能在特定媒體護航下一再播出，也吸引特定群眾的盲信；在資訊不透明與造假的情況下，民主政治的公平競爭價值是否還能存在？

其次，此次選舉突現一股狂潮席捲全台，捧出一位新教主，仿如國民黨奪回政權的救星，大大振奮了處於低潮的藍營群眾。這股狂熱的潮流，崛起於網路的衝量造勢，再由虛擬世界迴映到真實世界，居然熱潮不減，幾場造勢活動人山人海，旗海飛揚，顯然成功之處不只是操弄手段之高明而已，背後必然有更深層的結構性因素所致。深入探究，首先乃屬那種不管執政者政績再好，仍對長期執政感到不耐，想要換人做做看的心理。再者，更多的民怨則來自反對年金改革的既得利益階層，及反對轉型正義，認為過去就過去了，不必追究真相的老舊勢力。這兩股力量加上仍對威權時代抱持懷念，及對李登輝推動本土化與民主改革充滿不安全感的特定族群，匯聚而成的激進勢力，在國民黨完全在野之後，此次似乎找到依託的對象，而像火山爆發般噴湧出來。在特定候選人的造勢場合國旗與愛國歌曲，甚至軍歌交融的亢奮場景，不就是這股已經邊緣化的極端勢力再度被喚醒的意象嗎？如此的現象可能激發台灣社會與族群的矛盾、仇恨，對民主與台灣主流民意顯然是一大負面衝擊。

尤有甚者，一項重大警訊則是中國網軍的介入。中國介入台灣選舉的手段日益精緻細巧，資金乃是透過台商或特定組織間接交付，或者在台直接培植代理人，操控黑道作為組織動員的後盾，最近則升級為網路部隊加入戰局。尤其，網軍透過假帳號由境外滲入台灣多數社群網站及群體，散播假新聞，進行網路霸凌，製造網路聲量，有計畫地哄抬其欲塑造的偶像神祇，進而翻轉整個選舉結果，使之走向被中國吞併的路上。中國網軍入侵的明顯徵兆，則是政治人物或網紅的流量竟然可以衝上數百萬、上千萬，而留言更是成千上萬辱罵幹譙本土政治人物或支持本土的各界代表。這種網路作戰的規模與用語迥異於台灣本土的常態與習慣，不是來自台灣唯一敵人的中國網軍，難道還有其他國家大規模的網民無聊來鬧場嗎？

選舉是民眾賦予執政者合法性與正當性的重要儀式，儘管政治立場不同，政黨偏好有所差異，所有的競逐者在選舉過程中不免使出渾身解數，奇招盡出，求取勝選。但無論如何，民主的基本價值與國家利益卻不容破壞糟蹋；最重要的是，台灣在本土化與民主化之後，本土認同與民主價值已經成為永續生存與發展的根基，實在不能在一次選舉中遭到政客的摧毀。爭奪權力固然重要，但捍衛民主與國家利益，才是二千三百萬人生存的根本。