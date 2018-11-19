自由廣場》「以核養綠」公投是假議題

◎ 吳元筆

「以核養綠」案為本次公投第十六案。

台灣和日本皆是處於環太平洋斷層帶，故多斷層、易發地震，作為高科技、高技術國家的日本，尚會發生福島核災，且僅能以後撤居民廿公里方法處理，遑論台灣？不幸的是，核一、核二、核四（封存），當初選址並無做斷層帶調查，故這三個核電廠，恰恰就建設於斷層帶上。如有萬一，基隆周遭地區的卅七萬人口撤離到台北市或新北市？這兩個都市的民生基礎設施的容留量足夠嗎？這兩市的市民能忍受因擁擠、設施不足，而使居住環境變差嗎？

核能發電連同核廢料處理成本，一度電發電成本約需2.45元，而燃氣發電一度電成本2.18元。現在告訴我們的核能發電每度電0.66元成本，並不包含核廢料的處置與儲存成本。何況現今科技對核廢料尚無最終處理方法，僅能以防輻射洩漏儲存處理。「以核養綠」的提案者們和煽動的政治人物，並沒告訴我們，高階核廢料的半衰期是二萬年以上。難道我們這一代自己有得享受就好，遺禍後代不打緊？

台灣現今的核能發電量佔發電比為12％，而觀塘第三天然氣接收站完成，能將目前的燃氣發電比由39％提升至51％。這已足以讓所有的核電機組退役了。對於「以核養綠」公投案這個假議題，只是徒讓過氣的政治人物，來擷取快流失的政治資源、刷存在感罷了。

（作者為大葉大學觀光旅遊學系助理教授）