自由廣場》司法機關調取通聯紀錄要收費？

◎ 莊佳瑋

頃聞台灣電信產業發展協會日前發函予司法院、監察院、審計部、國防部、法務部等單位，表示向來針對司法機關調取通聯紀錄免收費用一事將予廢止，並自民國一○八年起開始收費。筆者認為這是在近代倡議企業社會責任（Corporate Social Responsibility）之公司治理潮流下大開倒車之舉。

法官、檢察官在承辦案件之間，透過各種資料的調閱，盡力呈現事實原貌，避免在證據不足狀態下做成倉促的決斷。因此時有調閱監視器畫面（公有、私有）、金融機構交易資訊、醫療紀錄，乃至於通聯紀錄的需求。尤其在查緝詐騙集團、大小毒販的案件類型上（剛好都是當今行政院的重點犯罪防制對象），更有經常調閱通聯紀錄之必要，藉以釐清犯罪組織成員之行動蹤跡及人脈網絡。迄今，各公私立機構法人均能以企業社會責任為考量，免收相關調閱費用；地檢署在偵破各大小案件之際，也秉持司法為民的立場，從未在犯罪所得的追緝上分得絲毫利益。換言之，各方捐棄個人利益的社會責任思維，透過彼此資源的互助分享，共同成就了我們無私的司法制度。

旨揭收費制度一旦成真，那麼接下來金融業者、便利超商、醫療機構、地政單位等恐將起而效尤，那麼站在司法機關的立場只有兩個選擇：一是增加預算，一是減少調閱。但是即便增加預算，萬一十月已經花光全年的通聯調閱業務費用，難不成剩下來的兩個月案件就不調資料了嗎？因為等待預算撥付而錯過調取資料的保存期限，這個訴訟上的不利益又是誰要承擔？

筆者清楚了解，電信事業競爭激烈，但拿司法公益這塊企業社會責任殺雞取卵汲取薄利，絕非明智之舉。誰又能預測會不會因為這一紙函文，哪天你在地檢署說要請求檢察官協助調取通聯紀錄時，檢察官跟你說：「請先至繳費窗口繳交一千元」呢？

自由市場沒有人能非議企業經營者「獲利」的動機，只是若能在獲利之外看到「永續經營」的風景，那才見證企業家的長遠眼光。

（作者為彰化地檢署檢察官）