自由廣場》企業人談高雄「韓流」現象

那些隨韓國瑜到處跑的反年改份子

◎ 蕭恭平

中國國民黨主席吳敦義說蔡英文是台灣歷任總統最差的，事實上，最差的應該是馬英九。他上任後不僅經濟成長率逐年下降，而且二○一六年還不到一％，幾乎接近零成長。很不幸，吳敦義還是副總統，真不知他為何還好意思批評蔡總統？

反觀蔡總統上任後不僅經濟成長率一直上升，且出口也不斷成長，如果出口持續成長，台灣甚至還有機會再締造經濟奇蹟，畢竟台灣經濟奇蹟是由二十多年的出口持續擴張所創造出來的。

台灣經濟奇蹟的唯一遺憾，是那些辛苦締造奇蹟的勞工們，未能享有像軍公教優厚退休待遇而過著艱苦的生活，原因是當時執政的國民黨根本缺乏公平與正義的素養。如今還有一些有錢有閒的退休軍公教，因抱怨利息減少，打著反對民進黨政府的旗幟隨韓國瑜到處跑。他們可曾有機會看到、體會到舊制退休勞工的艱苦生活？

（作者為績優貿易公司總經理，台中市民）

看人不只看口才

◎ 劉宗霖

經營企業，我們用人不會只看口才、看演技。我們會努力去打聽、了解他的能力。今天看高雄選情，一個滿口油腔滑調，胡亂漫天喊價，口不擇言，什麼摩天輪經濟、太平島挖石油等，根本不具理論基礎與實務的可行性，甚至把白玉蘿蔔當作白玉苦瓜，胡亂吹噓，這種人空降到高雄，想管理一個這麼龐大的市府機構，他有能力嗎？他在北農擔任總經理的成績，還遠不如一個青澀、但認真的小女生，「韓粉」竟然把他當救世主？

由於在高雄設有分公司，筆者北高往來頻繁，這幾年來，看著高雄市容的變化，包括愛河、美麗島捷運站、文化藝術廊廓等等，有如一個亭亭玉立的美少女，充滿自信。

高雄市原本污染嚴重，在重北輕南的國民黨舊政權長期治理下，有如被遺棄的灰姑娘。公平地說，民進黨經過長時間的煎熬（年輕人恐怕不知道「美麗島事件」吧），經歷無數次的選舉，高雄市執政團隊獲得市民們的合作與相挺，才有今日的成果。

選舉是選「賢」和「能」，還要選出有品德、有學識以及了解港都、鍾愛港都的候選人，要看他是否了解高雄各區的需求？是否有決心跟高雄市民共同打拚、榮辱與共？而不是急就章「南漂」，以胡吹叫賣譁眾取寵騙取市民的選票賺一筆選舉補助款，然後等著下一次台北市長選舉時，趕快「北漂」登記參選！

高雄真的要選對人才好。

（作者現職國際運輸公司總經理，台北市民）

他們會更瞧不起台灣人！

◎ 陳岱明

國民黨推舉韓國瑜競選高雄市長非常荒謬，一個形象極差的非高雄人操作什麼？造勢擾亂？他造勢的錢哪裡來？到目前為止看不到他的具體政見，他的手勢語氣就像電視推銷電器的直銷口號而已！明明知道選不上，只有一個目的，利用台灣民主自由存心摧毀台灣民心。請大家告訴大家，不要被他煽動顛覆我們台灣的國家政權。

我們都了解馬英九早已經和對岸唱和，佈局台灣如何合併統一，所以執政八年不建設、不徵兵、企圖弱化台灣。然而，我是很早進入中國大陸的台商，很不以為然。廿多年來，我看盡整個大陸板塊各省各自為政，北京人瞧不起上海，上海人看不慣廣東，福建人不甩其他省，都說「那些外省人…」 假若台灣被統一，他們對隔岸小島會如何看待？一定會更瞧不起台灣人！國民黨啊！要覺悟，你們祖父輩如何被共黨打到撤退台灣，為什麼還要被共黨摧殘為「戰敗的國民黨子弟」？

（作者為設廠多國的台商）