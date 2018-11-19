自由廣場》被中國霸凌的金馬獎

◎ 陳德斌

第五十五屆金馬獎最佳紀錄片「我們的青春，在台灣」導演傅榆，講了一段只有短短十五秒的願望謝詞，現場博得熱烈鼓掌喝采，卻意外引發中國網上直播即時暫停，中國媒體也接到當局下令，禁止報導金馬獎上的「台獨」言論。

「希望有一天我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待，這是我生為台灣人最大的願望。」在台灣言論自由的環境中，傅榆這一句稀鬆平常的話語，聽在中國政府的耳裡，被無限上綱成為「台獨」言論。就像先前周子瑜拿著中華民國國旗、就被黃安舉報為「台獨份子」一樣的荒謬；假如這樣的邏輯成立，那麼當晚同一時間，韓國瑜在高雄鳳山的造勢場合，那些舉著國旗的數萬群眾就全部都是「台獨份子」？

金馬獎當天下午，高雄的民間文化團體剛舉辦完一場主題包括反對中國網軍網路霸凌的八萬人WeCare遊行，晚上馬上又發生這樣的霸凌事情，再一次讓台灣人民體會到中國的蠻橫。

筆者在此要深深地對傅榆導演表達敬意，甘願冒極可能被中國大封鎖的風險、真誠地說出心裡話，由衷感佩！

（作者為紀錄片導演，作品包括《英文老師柯旗化與其妻蔡阿李》等）

評鞏俐打臉李安

◎ 邱豐松

拿下金馬獎最佳紀錄片的導演傅榆發表得獎感言時表示：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」這段話竟被視為台獨言論，典禮結束後，中國影人集體抵制金馬獎惜別酒會，也取消了全部的慶功宴，事件越演越烈。

中國影人包括鞏俐的抵制、不出席頒獎與會後的評審說明，狠狠打臉李安所說「做藝術希望不要政治干擾」，也證明或表明這些中國影人真的是影人，不像真正的演員藝術家。因為他們是被操縱控制的，像皮影戲的影人角色。他們無法為藝術而藝術，為電影而電影，身分是低下不高的。

司馬遷說，「文史星曆，近乎卜祝之間，固主上所戲弄，倡優畜之，流俗之所輕也。」這些中國影人好像又回到古代的倡優地位，只是唱歌表演演戲娛樂君王、統治者罷了。因為中共所謂反台獨，他們就風聲鶴唳，就草木皆兵，就批判傅榆、攻擊台獨，紛紛表態貼圖「一點都不能少」以娛主上。這不就像皮影戲傀儡戲中受操控的角色嗎？

（作者為退休教師，新北市民）