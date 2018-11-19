自由共和國》王美琇／正視數位極權中國入侵

王美琇／自由作家

獨裁者正在進化。二十一世紀的專制中國展現出「數位極權」的時代新面貌，開始以網路科技新手法在全球進行霸權擴張，入侵許多民主國家竊取軍事、科技和商業機密、擾亂民主秩序，其中尤以美國和台灣受害最深。目前美國已經警覺，川普政府正展開全面反擊。台灣呢？似乎還處在驚魂未定狀態。

這次的地方選舉，已經可以看出「數位極權中國」鑿痕斑斑的入侵痕跡。日前國安局長彭勝竹在國會指證，中國解放軍操控網軍，對台灣進行假新聞的攻勢，引導網路輿論方向、打擊政府威信和影響台灣民心。所謂的對台「制腦權作戰」已經開始。藉由此次選舉，中國操兵演練另類對台作戰形態─網路作戰（包含輿論戰、媒體戰和心理戰），企圖瓦解民進黨政府和人民對台灣的信心。如果這次成功，下次總統大選一定更變本加厲。

國安系統也證實，中國網軍的中央廚房「巨魔工廠」製造假新聞，經由五毛黨剪輯製作成影音，以假帳號透過PTT、臉書、YouTube等社群進入台灣，然後再由親藍媒體接手傳播，以及國民黨人士和在台協力者在LINE群組全面複製、大量散播，藉此達到洗腦效果和製造網路聲量。最明顯的例子，就是蔡英文政府被假新聞全面抹黑攻擊，以及近兩個月才竄起的韓國瑜現象。

韓國瑜在台灣政壇只是小丑型人物，能夠獲得中國的「青睞力挺」，只有一個原因：韓國瑜就是中共屬意的準在台代理人；而高雄就是中國設定要攻破台灣的灘頭堡。中國運用比挺柯文哲更大的資源相助，是想利用此次選舉在台灣的綠營大票倉打出一個破口。如果高雄不幸被攻破淪陷，台灣恐將危矣。從南台灣開始赤化，逐漸步入香港的後塵。

所以這場戰役，不僅是守護高雄之戰，更是守護台灣之戰。高雄人務必全面警戒，展開全力反擊！除了高雄人的反擊之外，要力抗「數位極權中國」入侵台灣，更需要蔡總統、政府各方面以及全體進步公民全面動員起來。

尤其是蔡總統。這場沒有煙硝但深具殺傷力的中國侵台戰役早已經開始，總統是主帥，必須展現領導氣勢。一個優柔寡斷或謹小慎微的領導人，只會引來敵人的侵門踏戶。領袖態度將決定勝負。蔡總統應該學習邱吉爾首相，在國家面臨威脅和危急、社會人心惶惶時，善用電視（邱吉爾用廣播）和網路等傳播工具，對人民展開信心喊話，號召全民力量共同守護國家、守護民主價值。

蔡總統更要學習美國副總統彭斯，他在哈德遜研究所演講時，開場第一句話就說「美國人民應該知道」，然後細數中國在美國所進行的種種破壞行為的例證。台灣人民同樣有權知道、也必須知道，中國對台灣的諸多惡劣行徑。讓人民有所感、有所警覺，才能同仇敵愾，才能激起人民奮起反抗的意志與決心。中國從來都不怕挑釁我們，處處在激怒和傷害我們，總統還怕激怒中國嗎？請蔡總統展現領導氣勢，帶領政府和人民展開反擊！

年底這場選戰不同於以往的選戰，有兩股勢力正在侵蝕台灣社會、崩壞民主價值：一個是中國的黯黑勢力，一個是威權復辟的反動勢力。這兩股力量裡應外合、相互奧援，國共聯手亂台是現在進行式，台灣人民絕不能掉以輕心。

最後，我也想告訴一生都在從事抵抗運動的老兵，為台灣的民主自由和獨立而戰的同志們，這場戰役絕對不能小看、也不可缺席，「數位極權中國」的對台入侵已經開始，請大家暫時放下歧見，全面備戰！絕對不能讓共產中國赤化台灣，不能讓我們自由的土地被染紅。守護台灣、守護得來不易的民主，一直都是我們一生懸命的志業，讓我們再度握緊拳頭，奮起反抗吧！

如果你和我一樣，被民主走向低俗化所激怒，被網路惡質的霸凌文化所激怒，被「數位極權中國」入侵台灣所激怒，請站出來吧！這場戰役，公民意志將決定民主或極權的勝負；這場戰役，公民意志更將決定台灣的勝負！這一仗，我們非贏不可！台灣人，站出來吧！