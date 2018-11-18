自由廣場》直接讓社會制裁酒駕與毒駕

◎ 林清淵

根據統計，酒駕案件造成死亡風險相對為非酒駕之五倍，肇事者之死亡風險更高達六倍；平均每件酒駕事故的醫療費用約八到十一萬元，高於一般交通平均每起事故的六至七萬元。每年都釀成近百人死亡、數千人受傷，社會大眾對酒駕早已零容忍，為何無法徹底防制酒駕與毒駕？

回溯之前騎機車強制戴安全帽，除了媒體之宣導外，警方也編排勤務加強取締，並修法道路交通管理處罰條例第三十一條，自民國八十六年六月一日起，機車駕駛人或附載座人未戴安全帽者，處駕駛人新台幣五百元罰鍰。經過幾年全民努力，如今幾乎人人養成戴安全帽之習慣，包括之後的汽車繫安全帶、幼童安置安全座椅等，都已明顯降低肇禍率，唯獨造成生命及財產更嚴重損失的酒駕與毒駕，雖讓全民唾罵，至今仍然遲未改善。

新加坡立法實施酒駕鞭刑；美國採用先進的酒精檢測安全系統（Driver Alcohol Detection System for Safety），讓有酒精反應的駕駛者無法發動汽車，或強制有酒駕前科、酗酒成癮者或汽車租賃業者安裝此系統，形塑社會氛圍，並佐以酒後代駕、共乘等配套機制；台灣卻還停留在酒駕應否再度提高罰則、研擬取消酒駕者車禍事故的健保給付、甚至可否代位求償，多年來眼睜睜看著一個接著一個的家破人亡，卻束手無策。

筆者認為，再度提高罰則對富人不痛不癢，對經濟弱勢卻雪上加霜，台灣應該採用美國的酒精檢測安全系統，以強制性的預防，取代酒後自主檢查式的吹氣法；至於形塑社會氛圍的方式，則可考慮修法比照違反兒童及少年性剝削防制條例，公告酒駕與毒駕者的姓名、住家鄰里、服務單位資訊，直接讓社會、輿論制裁，之前騎機車強制戴安全帽可以成功，相信防制酒駕與毒駕一樣不會破功。

（作者任職營建業，台中市民）